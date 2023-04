El conglomerado Warner Bros Discovery presentó este miércoles Max, la plataforma de streaming que reemplazará a HBO Max y Discovery+, y para potenciar su futuro lanzamiento confirmó varias producciones muy esperadas por el público, como una serie de Harry Potter y un spin-off de Game of Thrones.



En el caso de la nueva historia basada en el mundo de creado por George R.R. Martin, la producción se llamará A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, está basada en las novelas de fantasía Dunk & Egg. Además, contarán con Martin como guionista y productor junto con un gran equipo.

Foto: HBO.

Según lo precisado, la serie estará ambientada un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones (2010-2019), una época en la que los Targaryen ostentan el Trono de Hierro, a través de la historia de un "joven, ingenuo pero valiente caballero" y su escudero.

Además, HBO acaba de iniciar la producción de la segunda temporada de La Casa del Dragón y también se está preparando una serie derivada con el personaje de Jon Snow como protagonista.

Harry Potter, una serie que podría durar "hasta 10 años"

Tras ocho exitosas películas entre 2001 y 2011, la historia completa de Harry Potter regresará pero a la pantalla chica, y con un elenco completamente nuevo.

La autora de los libros, J.K Rowling, será la productora ejecutiva de esta serie que pretende contar en una versión totalmente nueva, pero fiel a la historia original, las aventuras del joven mago y sus amigos.

"Harry Potter es un fenómeno cultural y está claro que existe un amor y una sed perdurables por el mundo de los magos", dijo en un comunicado Casey Bloys, presidente de HBO y Max Content, quien añadió que la serie "profundizará en cada uno de los icónicos libros que los fans han seguido disfrutando durante todos estos años".



La futura producción basará cada temporada en un libro de Rowling, y se prevé que tenga una década de duración. "Será producida con el mismo arte épico, amor y cuidado por el que es conocida esta franquicia mundial", remarcaron desde Warner Bros. Discovery.

Una comedia derivada de "The Big Bang Theory"

Con Young Sheldon (2017) en su sexta temporada, la aclamada sitcom The Big Bang Theory regresará con otra producción derivada que se encuentra en fase de producción bajo la supervisión de Chuck Lorre, co-creador de la serie original.

Foto: Warner Bros. Discovery/Max

Los detalles de la trama se mantienen en secreto para esta segunda producción de la famosa serie protagonizada por Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki y gran elenco, la creación de Lorre y Bill Prady que se emitió durante 12 temporadas, acumulando 279 episodios desde 2007 a 2019.

Max: los próximos estrenos revelados

El Pingüino

En la presentación de Max se publicó el primer tráiler de El Pingüino, la esperada serie derivada de Batman, protagonizada por Colin Farrell, encarnando el famoso villano. Este programa será la próxima entrega del nuevo universo dirigido por Matt Reeves, después de la película protagonizada por Robert Pattinson que estrenó el año pasado.

El Régimen

Kate Winslet regresa a Max para El Régimen, luego de haber ganado un EMMY, un Globo de Oro, un SAG y múltiples elogios de la crítica por Mare of Eastown (2021). En esta ocasión, Winslet interpreta a una canciller autoritaria de un país ficticio en Europa, que comienza a desmoronarse en el transcurso de un año e intenta mantener su poder.

True Detective: Night Country

Se trata de la cuarta entrega de la ficción antológica criminal. En marcada en Alaska, las detectives principales del caso serán interpretadas por Jodie Foster y Kali Reis. La producción narrará la historia de una investigación en la que ocho hombres desaparecen sin dejar ni un rastro y se activa una intensa búsqueda.



