El peritaje sobre todos los dispositivos electrónicos (tablets, computadoras, celulares) de Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, reveló algunos datos sorprendentes, varios de los cuales muestran su obsesión especialmente con Cristina Fernández de Kirchner, y también con Alberto Fernández. Uno de los documentos que guardaba es un contrato de "colaboración y cesión de derechos" con una productora relacionado con una serie documental sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta. Se detectaron archivos en formato "PDF" con consultas a la plataforma Nosis (que proporciona informes comerciales y financieros) sobre la vicepresidenta, también sobre el Presidente, y otros dirigentes. Había gran cantidad de fotos, videos y diálogos que permiten constatar las actividades de la violenta agrupación, la participación de algunos de sus referentes investigados en un escrache incluso frente a la vivienda de CFK en Recoleta, su preocupación por despegarse del atentado y la continuidad de sus agresivas acciones luego del intento de magnicidio.

El análisis fue realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en base a un pedido de octubre pasado del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a quien fue entregado. Además de los aparatos, los especialistas analizaron la nube de Google de la cuenta de Morel. Se analizaron 50.988 elementos, desde mayo de 2021, entre los cuales los investigadores detallaron en 76 páginas los que tienen relación con este expediente.

El juez y el fiscal Gerardo Pollicita habían planteado que este causa podía tener relación con la del ataque a la vicepresidenta, ya que consideraron que los miembros de Revolución Federal conforman una "asociación ilícita destinada a combatir ideologías” y con sus acciones en las redes sociales y en las calles colaboró con "un clima de violencia" cuyo "acto de mayor gravedad" fue "el intento de magnicidio" de la vicepresidenta. La jueza que investiga ese hecho, María Eugenia Capuchetti, no quiso juntar las pesquisas. Luego tanto la Cámara Federal como, esta semana, la de Casación, suavizaron el procesamiento contra sus integrantes y les dejaron solo el delito incitación a la violencia. Morel, a las claras pendiente de toda esta cuestión, tenía guardado entre sus documentos el escrito de la recusación de Capuchetti que había planteado la querella de CFK. Es otro recurso rechazado hace poco por Casación.

Extraños hallazgos

* El informe revela que hay un documento de Word con el currículum de Morel "y se localizaron siete tomas fotográficas de un contrato realizado entre el mencionado y una productora de nombre Producciones del Barrio S.L, relacionado con el proyecto de una serie documental sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner". Sería, todo indica, un acuerdo de "colaboración y cesión de derechos" del 25 de enero de este año.

* Aparecen pedidos de información a Nosis a su nombre, que se remontan a junio de 2021, sobre: el presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y el diputado del Frente de Todos Santiago Nicolás Igon, entre los nombres más conocidos, y la empresa Contactcom, que figura como un "call center".

*En un tramo del informe hay fotos de planillas y facturas de las contrataciones para fabricar muebles para los departamentos del fideicomiso Espacio Añelo, en Neuquén, y para otro llamado Santa Clara al Sur, para lo que lo convocó Caputo Hermanos, la empresa de los hermanos del exministro de finanzas Luis "Toto" Caputo. La contratación de una pequeña carpintería en Boulogne para un trabajo a 1.400 kilómetros siempre generó sospechas. Hay un documento extraño: es un relato en primera persona de cómo fue que le encargaron los muebles, que tendría fecha del 14 de octubre, unos días antes de su detención. Ahí cuenta la historia de que Rossana Caputo pasó por su taller de casualidad, le encargó algo para su casa y luego le hizo la propuesta más grande. También dice que recibieron transferencias su pareja y su socia. Es la versión que dio al ser indagado. En sus dispositivos hay un documento que deja constancia del trabajo y otro donde figura una facturación por 6.096.000. Morel declaró que le pagaron más, cerca de 14 millones, pero que una parte en "negro". Aparecen los listados e imágenes de los muebles (por ejemplo, 144 mesitas de luz, respaldos de cama, sillas, sillones, mesas ratonas, cortinas, entre otras cosas).

*Entre el material aparecieron las fotos de documentos/pasaportes de ciudadanos venezolanos. Dos de ellos, José Gregorio Camargo Castellanos y Joel Gustavo Rodriguez García, habrían estado detenidos en Kenia. También hay una imagen del documento de Victoria Vanessa Valdiviezo Marval, que era una de las tripulantes del avión venezolano (de Embratur) que estuvo retenido en el país el año pasado.

Chats, fotos y videos

En esta causa están incorporadas pruebas de las marchas violentas de Revolución Federal y las charlas que tenían en Twitter Spaces con hasta 2000 personas donde hablaban hasta de matar a CFK y Alberto Fernández, entre otros. Completan ese comportamiento algunas pruebas más halladas ahora.

*En un grupo que figura con el nombre "Las roba michis", hay fotos de Morel pegando folletos antigobierno en los postes de luz. Tienen el tono de las consignas agresivas de la organización y convocan a marchas. "No permitamos que la tiranía kirchnerista nos quiera silenciar". "¿Te gusta amenazar fiscales ahora? Andate por las buenas" con la foto del Presidente, y en alusión al fiscal Diego Luciani, de la causa Vialidad. O la frase "Kirchnerismo nunca más", con la tipografía del libro de la Conadep. También hay varias fotos de murales con graffitis que dicen "CFK chorra". Y otros panfletos que invierten el concepto de odio --que caracteriza a Revolución Federal-- con frases, por ejemplo, como "odio es robarse las vacunas", "odio es darle un bono de 15.000 pesos a los planeros".

*Se ven imágenes de las acciones y marchas conocidas desde mayo de 2022 con antorchas y también la famosa guillotina hecha en la carpintería. Esta última con una captura de pantalla donde se lee “¡Quizás haya llegado el momento de que sea el pueblo el que comience a hacer recortes!” En un video de una movilización a la Quinta de Olivos Morel grita: “Por la patria soy golpista". Está con Sabrina Basile, lanza un insulto tras otro al Presidente.

* Otro video que sería novedoso los muestra a ellos dos junto con Gastón Guerra en una "manifestación/escrache realizado en el domicilio de residencia de la vicepresidenta de la nación Cristina Kirchner". Son varias las ocasiones en que aparecen con antorchas, también con Leonardo Sosa, no sólo la marcha a la Casa Rosada ya conocida, del 18 de agosto, donde se sabe que estuvo Brenda Uliarte, presa por el intento de homicidio.

*Hay un documento específico e intercambios donde organizan una acción para el 6 de octubre, es decir, al mes del atentado contra CFK, y pese a que habían dicho que no harían más nada. Llaman a la convocatoria "Pantallazo y ceremonia de antorchas", un cronograma de actividades y los elementos que querían llevar: folletería - materiales para la confección de antorchas (estopa, lambre y kerosén).

*Vuelve a aparecer un texto de Revolución Federal --ya incorporado a la causa-- que busca despegarse del atentado a CFK, modificado dos días después del ataque. Dice que recibieron un extraño mensaje en Twitter de alguien que parecía atribuirse el intento de asesinato. "¿Lo hicimos bien?", decía. "Lo organizamos en un chat de una comunidad de Taringa con un extranjero". Y la organización aclaraba no tener conocimiento de la autoría del mensaje. Agregaban explícitamente que ellos no tenían "responsabilidad" en lo ocurrido. En los dispositivos se halló nuevamente la captura de pantalla del supuesto autor del mensaje que figura como "juanargento", aún sin identificar.

*La PSA encontró videollamadas grabadas. Una entre Morel, Sosa y Dalila Monti: planean "cerrar el Ministerio de la Mujer". Hablan de hacer una cámara oculta. Planean otra marcha a Olivos, con antorchas y piedras, y de convocar "macristas” y/o “liberales”, "tratar de contactar periodistas de La Nación, familiares de víctimas de la pandemia". Morel dice: “En San Isidro mi suegra tiene contactos políticos , y supuestamente me respaldan con gente". En otra videollamada Morel habla con un hombre y destila odio sobre Victoria Donda: "¿Sabes quiénes cargan las armas? Tus viejos cargaban armas, por eso están bien muertos... (...) Hija de remil puta, Donda la concha bien puta de tu madre... la montonera hija de puta esa. Bien muertos están tus viejos, porque eran dos hijos de puta Donda, como vos", y un extenso parlamento en ese mismo tono.

*Otro de los chats inquietantes de los que Morel guardaba captura de pantalla está dirigido a alguien a quien se nombra como "Gina" y dice: "Te paso info delicada, Máximo K está en La Plata, con el Patronato de liberados...entre hoy y el Lunes puede pasar cualquier cosa, un autogolpe incluido. Tengan cuidado con darle el teléfono a cualquiera y todo eso... Tienen gente que se quiere infiltrar también..." No está claro quién manda el mensaje pero muestra que manejaban información cuanto menos intrigante. Vale recordar que muchas de las actividades de este grupo neonazi se hicieron en el contexto de las movilizaciones para respaldar a CFK cuando pedían su condena en el juicio de Vialidad. En otra conversación de whatsapp de la que hay captura alguien dice: "Pero van camuflados tranqui. No van a hacer bardo o si no hacen bardo los demás". La respuesta es "gracias tío por informarme tranquilo que soy una tumba". Y el "informante" sigue: "Y la Cristina no creo que vaya en cana. Por mí como si la arrolla el tren" y pregunta "¿Vos estás con la gente de las antorchas?" "Si por", contesta el interlocutor. "Están en el punto de mira. Bueno compi. No digas nada se enteran de esto y no salgo vivo de acá. Vos no me conocés. Ok."