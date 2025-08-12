El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció este martes una "campaña roñosa" en su contra y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei por la polémica generada a raíz de los cambios masivos en los lugares de votación para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Kicillof desmintió categóricamente que la modificación del padrón haya sido una decisión de su gobierno.

"Aclaro: el cambio en los lugares de votación NO fue decidido por el Gobierno provincial. Fue una decisión, que cuestionamos, de la Justicia Federal", afirmó el gobernador.

El mandatario bonaerense acusó al oficialismo de buscar ganar elecciones apelando a cualquier recurso. "Milei y sus empleados quieren ganar elecciones mintiendo y haciendo trampa", puntualizo.

En ese sentido, recordó la fake news realizada con Inteligencia Artificial y en la cual en un falso mensaje el expresidente Mauricio Macri anunciaba la baja de la candidatura de Silvia Lospennato

También criticó duramente una foto suya que fue adulterada y utilizada en un video viral. "¿Qué es esa foto mía adulterada que pusieron? ¿Qué mente perversa se la pasa haciendo estas cosas? ¿Con qué recursos lo hacen?", se preguntó.

El fin de semana el gobernador bonaerense brindó una entrevista al programa ¿Cómo la ves?, en Futurock. El vocero presidencial, Manuel Adori, publicó en su cuenta personal de X un video alterado de ese reportaje, en el cual mediante una edición sumamente precaria, Kicillof respondía que no tenía ideas para contraponer al gobierno de Milei.

La republicación del vocero fue posteada por Javier Milei, quien también participó de difundir el video alterado.

Al respecto, el gobernador señaló: "Decidieron hacer esto ante las dificultades de instalar una campaña en la Provincia de Buenos Aires porque no tienen mucho más que ofrecer que el desastre que están haciendo y que pretenden profundizar", expresó.

Kicillof le envió un mensaje directo al Presidente: "Cortala Milei, ya te descubrieron todos: sos un estafador. Dediquen el tiempo y los recursos a reparar el daño que están haciéndole al país y a la gente".

El gobernador contrastó la boleta "oscura, de color violeta" del oficialismo, que "ataca a jubilados y discapacitados", con la de su espacio, #FuerzaPatria, "una boleta con los colores de la patria que esta gente desprecia".