La disputa por las retenciones a la soja no es sólo una pelea tributaria: es una discusión sobre el modelo productivo. Cambiar las alícuotas modifica incentivos económicos que determinan si la oleaginosa se exporta como poroto o se procesa en el país para vender harina y aceite, que son actividades con mayor valor agregado que generan empleo local. Al rebajar las alícuotas de manera permanente, el gobierno de Javier Milei modificó el diferencial entre el valor pagado por el poroto vis a vis los derivados, de 2 a 1,5 puntos. Esto acelera la primarización de la economía porque pasa a ser más rentable exportar el poroto sin industrializar.

Los precios, en economía, organizan los incentivos del sector privado. En el campo, o más específicamente en la producción sojera, la oleaginosa puede venderse como poroto o procesarse para obtener derivados, como aceite o harina. Los precios relativos son los que definen cuál de estas opciones resulta más rentable. Por eso, para fomentar la industrialización de la soja y lograr que las etapas más complejas de la cadena de valor se realicen dentro del país, generando empleo local, los gobiernos suelen aplicar retenciones diferenciadas a las exportaciones. Se incrementa la carga impositiva sobre la venta sin procesar para favorecer el agregado de valor en origen.

Históricamente, los subproductos de la soja —como la harina y el aceite— estuvieron alcanzados por retenciones entre dos y tres puntos porcentuales inferiores a las aplicadas al poroto, en el marco de una política orientada a incentivar su industrialización local. En el esquema vigente antes de la rebaja anunciada por Javier Milei a fines de julio, el poroto tributaba un 33 por ciento, mientras que sus derivados lo hacían al 31 por ciento, lo que implicaba un diferencial de dos puntos. Tras la reducción de alícuotas, esas tasas pasaron al 26 y 24,5 por ciento, respectivamente, acortando el diferencial a 1,5 puntos porcentuales y, con ello, debilitando uno de los principales instrumentos para fomentar el agregado de valor en origen.

El especialista en agronegocios y director de RIA Consultores, Javier Preciado Patiño, señala que este diferencial de precios podría explicar el aumento del ratio de exportaciones de porotos de soja sobre la producción total del complejo oleaginoso. Según sus cálculos, ese indicador alcanzó su máximo en 2018, cuando el 18,3 por ciento de la producción exportada correspondía a porotos. Ese mismo año, el gobierno de Mauricio Macri eliminó el diferencial y unificó las retenciones para grano, aceite y harina. El resultado: se exportaron 10,1 millones de toneladas de poroto.

Siguiendo con las estimaciones de Preciado Patiño, en la actualidad el ratio de producción primaria versus el total ascendió a 16,4 por ciento, lo cual significa que las exportaciones de poroto de soja registradas alcanzan 8,3 millones de toneladas. Es la participación más alta de exportaciones sin valor agregado desde 2018, y se compara con un promedio de 4,8 millones de toneladas entre las campañas de 2019/20 y 2023/24. “Es decir, que 3,5 millones de toneladas dejan de estar disponibles para ser procesadas por la industria, crear valor y generar puestos de trabajo”, afirma el especialista.

Modificar precios relativos es siempre una decisión delicada, ya que altera —en mayor o menor medida— los incentivos que orientan la actividad privada. Este principio básico, presente en las primeras páginas de cualquier manual que explique el funcionamiento de una economía de libre mercado, no puede pasar inadvertido para el Presidente. Con el actual esquema de retenciones, los incentivos tienden a favorecer la primarización de la economía, particularmente en la producción agropecuaria.

Milei anunció a fines de julio, en la Exposición 137° de Ganadería y Agricultura de la Sociedad Rural Argentina, la modificación de las retenciones al sector de la siguiente manera: las alícuotas para la exportación de carne aviar y vacuna se redujeron del 6,75 al 5 por ciento, la carga impositiva sobre el maíz pasó de 12 a 9,3 por ciento, sobre el sorgo de 12 a 9,3 por ciento, sobre el girasol de 7,5 y 5 por ciento al 5,5 y 4 por ciento, sobre la soja de 33 al 26 por ciento, y sobre los subproductos de la soja del 31 al 24,5 por ciento. Además de un tinte electoral esta medida se enmarca en la necesidad imperiosa que tiene el oficialismo de acumular reservas vía exportación para mantener controladas las expectativas de devaluación.

En este sentido, el gobierno enfrenta una disyuntiva: por un lado, retenciones bajas pueden incentivar ventas y generar divisas en el corto plazo (algo que se buscó en 2025 para aumentar liquidaciones); por otro, reducir el diferencial favorece la salida de commodities poco procesados y puede erosionar el potencial de crecimiento de la industria local y la recaudación futura ligada al agregado de valor.