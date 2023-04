El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dijo este sábado que el aumento del índice de Precios al Consumidor que alcanzó durante marzo el 7,7 por ciento "no es lo que estaban esperando" en el gobierno nacional y sostuvo que esa cifra no va en el sentido del esfuerzo que viene sosteniendo el Ministerio de Economía para encontrar "un sendero descendente".



"No es lo que estábamos esperando ni va en el sentido del esfuerzo que venimos sosteniendo para tratar de encontrar un sendero descendente a la inflación. Nadie puede estar contento, menos nosotros", reconoció el jefe de Gabinete esta mañana en declaraciones radiales.



El Índice de Precios al Consumidor aumentó durante marzo el 7,7 por ciento y acumuló un aumento del 21,7 en el primer trimestre del año, informó el viernes el Indec. De esta manera, la inflación entre marzo de este año e igual mes del 2022 ascendió a 104,3 por ciento, añadió el organismo.



El rubro de mayor aumento en el mes fue Educación, con el 29,1 por ciento, "por las subas en todos los niveles (en las cuotas de los servicios) educativos al inicio del ciclo lectivo", destacó el Indec.



Rossi advirtió que si bien hay una inflación que "está viajando a un ritmo alto" hay que tener en cuenta que "marzo siempre es un mes de inflación por encima del promedio".



Aún así, explicó que esperaban continuar con un camino descendente a la inflación este año, pero "no fue así en los primeros meses" del 2023. "Todos los esfuerzos que venimos haciendo es un trabajo que nos permita recomponer las reservas, obviamente las reservas influyen en la inflación", señaló el funcionario a Radio 10.



En ese sentido, se refirió a la posibilidad de un bono para los trabajadores asalariados y sostuvo que "ninguna medida esta descartada en una situación de estas características".



"Lo primero que tenemos que hacer es generar un escenario para que en abril la inflación marque un sendero descendente. Estamos evaluando distintas medidas para tomar", indicó.



Sobre las medidas concretas, Rossi afirmó que "la voz autorizada es el Ministerio de Economía" que es el que tiene "la caja chica de herramientas".



"Tenemos que generar un escenario que nos permita recomponer reservas, por el impacto que genera la sequía en la composición de las reservas de la Argentina", recordó.



Rossi reiteró que la principal preocupación es "la recomposición de ingresos de los argentinos" y que el principal objetivo de un gobierno peronista es "generar puestos de trabajo" y que los argentinos vivan "con tranquilidad".



Respecto de las elecciones de este año, Rossi aclaró que dependerán "no solo de la política económica" sino también de cómo el Frente de Todos "encare el debate político" en el país. "Se enojaron cuando dije que Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei eran lo mismo. Si buscando dinamitar o 'semi-dinamitar' ¿Cuál es la diferencia?", acotó.