Después de la publicación en Página 12, organizaciones feministas y de derechos humanos se sumaron al repudio a la línea 0800 Vida cuya difusión en todos los hospitales porteños fue anunciada por la militante antiderechos Cynthia Hotton desde su flamante cargo al frente del Consejo Económica y Social del gobierno de la Ciudad. “Fuimos millones en las calles defendiendo el aborto legal seguro y gratuito y no vamos a permitir que nuestros derechos sean la prenda del proceso electoral”, planteó el movimiento Niunamenos. Desde la Asamblea por los Derechos Humanos-regional Capital pidieron la renuncia de Hotton: “Consideramos que darle el manejo de la gestión pública a un sector de la sociedad civil vinculado a grupos religiosos implica un serio retroceso en las decisiones políticas del Gobierno de la Ciudad, una violación clara de las normas constitucionales locales y de las leyes vigentes, por todo lo cual solicitamos la presentación inmediata de la renuncia de Cynthia Hotton o, en su defecto, que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta la separe de su cargo y ordene el retiro inmediato de la mencionada línea telefónica”.

“Este convenio constituye un nuevo ataque a nuestro derecho a decidir. Repudiamos, por supuesto, la tercerización de las políticas públicas, el modus operandi habitual de este gobierno de la ciudad que no invierte en implementar la ESI y que no cumple con ninguna de nuestras demandas. Pero repudiamos, sobre todo en este caso, que se delegue en conocidas organizaciones antiderechos que militan contra la ESI y contra el derecho a la salud reproductiva, la atención telefónica a mujeres embarazadas. Se trata, nuevamente, de una burla y una provocación a todas quienes militamos durante estos años por el aborto legal, seguro y gratuito. Es, además, violatorio de las leyes vigentes. No nos vamos a quedar quietas ante este atropello, no vamos a dejar que nuestros derechos sean, una vez más, una prenda electoral”, dijo a Página/12 Luci Caballero, integrante de Niunamenos.

Para la APDH esta medida “sorprende al movimiento de mujeres y de derechos humanos, dado que en la Ciudad autónoma el sistema de salud pública cuenta con canales estables de comunicación con la comunidad. Demás está decir que los Programas de Salud Sexual y reproductiva se han perfeccionado a lo largo de las décadas convirtiéndose en una política de estado acorde con las normativas vigentes y tratados internacionales”. El organismo de derechos humanos sostuvo que “una vez más es preciso poner de relieve la necesidad de respetar las leyes dejando fuera las consideraciones religiosas y opiniones individuales que contraríen los principios y procedimientos por las normas establecidas”. Además, desde el organismo informaron a este diario que están preparando una carta para presentar ante Horacio Rodríguez Larreta para solicitar la renuncia de Hotton.

Por otro lado, la legisladora Laura Velasco, del Frente de Todos, va a presentar una declaración de preocupación y un pedido de informes por este tema. También hubo expresiones de repudio y preocupación a través de las redes sociales por parte de militantes feministas, por los derechos humanos y que trabajan en temas de ESI.

Como informó este diario ayer, Cynthia Hotton, anunció hace unos días la firma de un acuerdo entre ese organismo y el Ministerio de Salud de la Ciudad para que en todos los hospitales públicos porteños se difunda cartelería de un “0800 VIDA”. El teléfono es atendido por la "Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable", integrada por “400 instituciones voluntarias” de todo el país “comprometidas con la defensa de las dos vidas”, según se explica en 0800vida.com.ar. Por si quedaran dudas acerca de la línea de trabajo que proponen con esta política pública tercerizada en organizaciones antiderechos, la cartelería es de color celeste. Organizaciones de la sociedad civil repudiaron la medida. “Preocupa profundamente que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere delegar en organizaciones confesionales y religiosas la ejecución de políticas públicas diseñadas para resguardar el derecho a la salud de las mujeres y personas que deseen gestar”, planteó Amnistía Internacional. Desde la Campaña por el acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuestionaron la política. “Es una organización privada de personas que vienen siendo antiderechos. Están en contra de la ESI, de la libertad de elegir sobre tu cuerpo, de las leyes de diversidad. Son las mismas personas y organizaciones. Resulta una propuesta electoral concreta. No nos parece casual que hayan sumado a Hotton el año previo a al año electoral al gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, dijo Renata Vismara, de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto de la Campaña por el acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.