El árbitro Yael Falcón Pérez denunció este lunes amenazas a su familia luego de su labor en el clásico de Avellaneda, que finalizó 1-1 por la 12da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, donde hubo una jugada discutida que derivó en el penal a favor para Racing.



"Mi mamá sufrió amenazas, pintadas en la casa, que le tiren bengalas a la puerta. Tuvieron que llamar a la policía para sacarlos. Se piensa que somos robots y que no nos podemos equivocar. No se permite el error, pero hay cosas que son inadmisibles. He tenido amenazas", dijo Falcón Pérez a ESPN.



"Fueron a la casa de mi madre. Dijeron a qué hora salía mi hijo del colegio y la verdad que no son situaciones buenas", apuntó el árbitro del último Independiente-Racing.



El árbitro recibió fuertes críticas de jugadores, hinchas y directivos "rojos" por el penal cobrado para Racing durante el clásico de Avellaneda cuando Nicolás Vallejos empujó a Facundo Mura en el borde del área.

Falcón Pérez habló sobre la jugada que lo puso en el foco de la polémica: "Yo no tengo duda, veo la infracción y la sanciono porque consideré que fue sobre la línea. Acá hay algo que es tácito, el empuje y sujeción son movimientos continuos".

"Cuando finaliza ese movimiento lo veo sobre la línea y en el área. La jugada transcurre en milésimas de segundos, yo la veo ahí y decidí. Donde finaliza está sobre la línea. Obviamente, es una jugada muy difícil, muy compleja, pero uno decide en campo y toma las decisiones que uno cree que son las correctas", explicó.

El encargado de impartir justicia se mostró seguro de su decisión y firme a la hora de analizar la jugada: "El empujón empieza afuera y termina sobre la línea. Lo empujan sobre la línea y caen los dos adentro, yo consideré penal y lo vi limpio. Cuando yo sentencio la decisión, el VAR empieza a hacer su chequeo y me confirman el penal. Me dijeron que me quede tranquilo, que era penal y que estaba en la línea. Obviamente, cuando salí al segundo tiempo estaba tranquilo y seguro de mi trabajo".

Por último, el árbitro, quien fue designado para el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en Argentina, apuntó contra los medios de comunicación: "Muchas veces lo que dice el periodismo denigra la investidura arbitral. Somos seres humanos igual que todos. Tenemos una vida normal, común y corriente. Ojalá algún día esto cambie", declaró.

"Lo hecho, hecho está. Si ves algo vas a salir condicionado. Todos hemos errado, he visto jugadores patear a la segunda bandeja, vi periodistas decir que Scaloni no podía ser técnico de la Selección y también criticaron a Messi. Y vi árbitros que fallaron. Todos somos seres humanos", cerró.

