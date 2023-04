El vigente campeón de la NBA, Golden State Warriors, quedó contra las cuerdas tras perder nuevamente con los Sacramento Kings en la serie que ya está 2-0 a favor del equipo que volvió a playoffs luego de 16 temporadas, la racha más larga en la historia de la liga estadounidense sin jugar postemporada.

Fue triunfo 114 a 106 para Sacramento en un partido que terminó bien caliente por la acción antideportiva del siempre polémico Draymond Green. La jugada se dio en el último cuarto, a falta de 7 minutos y con los Kings arriba por 4 puntos: en la lucha por un rebote, el lituano Domantas Sabonis -hijo del histórico pivot soviético Arvydas- fue al piso y se terminó un llevando un pisotón en el pecho muy alevoso por parte de Green, conocido por sus mañas a la hora de lucha por la pelota.

Aunque Sabonis, una de las dos grandes figuras de estos Kings, le tomó el pie primero a Green, el especialista defensivo de los Warriors fue inmediatamente echado del partido por considerarse la acción como una falta fragante del tipo 2. Sabonis, por su parte, fue sancionado con una falta técnica.

"La explicación (que le dieron los árbitros) fue que le pisé demasiado fuerte. Tengo que aterrizar mi pie en algún lado y no soy la persona más flexible, no me estiro tan lejos", explicó casi que a modo de broma Green tras el partido.



Los Kings venían de ganar 126 a 123 el primer partido de la serie, también como local, que significó la vuelta de la franquicia en la que supo jugar Andrés Nocioni a los playoffs tras 16 temporadas. Esta vez la diferencia fue mayor para Sacramento, que contó con grandes tareas del base De'Aaron Fox (24 puntos, 9 asistencias y 4 robos) y el propio Sabonis (24 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias).

Por el lado de los Warriors, las cosas anduvieron nuevamente erráticas desde la línea de tres puntos, su gran poderío: el legendario base Stephen Curry acertó 3 de 13 intentos de triple (28 puntos, 6 asistencias), el alero canadiense Andrew Wiggins metió 2 de 8 (22 puntos) mientras que el escolta Klay Thompson estuvo más fino y acertó 5 de 10 (21 puntos).

Warriors y Kings volverán a enfrentarse este jueves desde las 23 (hora argentina) en Golden State. Vale recordar que las series de playoffs de la NBA se dirimen al mejor de 7 partidos.

Mientras tanto, en la Conferencia Este, los Philadelphia 76ers vencieron a los Brooklyn Nets por 96 a 84 y caminan sin problemas hacia la clasificación a la siguiente ronda. El equipo del pivot camerunés Joel Embiid (20 puntos, 19 rebotes y 7 asistencias) y el barbudo base James Harden (8 puntos, 7 asistencias) está 2-0 y es amplio favorito para avanzar a semifinales de conferencia.

Este martes por la noche habrá tres partidos: Boston (1) vs Atlanta (0) a las 20; Cleveland (0) vs New York (1) a las 20:30, y el muy interesante duelo entre los Phoenix (0) de Kevin Durant vs Los Angeles Clippers (1) de Kawhi Leonard a las 23.