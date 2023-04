El cantante Aaron Carter, hermano del integrante del grupo Backstreet Boys Nick Carter, murió el pasado 5 de noviembre tras ahogarse "accidentalmente" en su bañera luego de haber inhalado un gas inflamable presente en latas de aire comprimido, según confirmó este martes el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles, California.



La autopsia del rapero, evidenció que además de haber aspirado este compuesto químico, llamado difluoroetano, también ingirió alprazolam, un sedante para tratar trastornos como la ansiedad.

El informe de la autopsia también determinó que el cuerpo del actor, de 34 años, no presentó traumatismos "potencialmente mortales" cuando fue hallado en el cuarto de baño de su vivienda ubicada en la ciudad californiana de Lancaster.

¿Quién era Aaron Carter?

Aaron Carter comenzó de telonero del grupo de su hermano Nick con apenas 10 años, llegando a publicar un primer álbum que portaba su propio nombre y que fue reconocido como disco de oro.

En 2000, Carter amplió su producción discográfica con "Come and Get It", configurando las bases de su estilo, ligado a la música electrónica y al dance, alcanzando la categoría de triple platino.

En su faceta como actor, apareció en formatos televisivos como "Lizzie McGuire" o "Sabrina the Teenage Witch"; también participó de otros programas de tipo "reality" como "Dancing With the Stars", protagonizó una serie familiar sin guionizar titulada "E! House of Carters" y se prodigó en Broadway con "Seussical the Musical".

Una vida de polémica y adicciones

La imagen de Aaron Carter aparecía asiduamente en programas del corazón como consecuencia de las diferentes polémicas personales en las que se vio envuelto y a su fama de conquistador.

Además, el alcohol y la marihuana habían hecho que su figura se viera perjudicada e incluso perdió la custodia de su hijo Prince y entró en diversos centros de rehabilitación para tratar de superar su adicción.

Estos inconvenientes mermaron su legado artístico, a tal punto que su último disco "LØVË" fue lanzado en 2018.

Conflictos familiares

Aaron también tuvo problemas familiares con el propio Nick, quien presentó una orden de alejamiento contra él en 2019 alegando que lo había amenazado con matar a su mujer embarazada y a su hijo.

Tras la muerte de Aaron, Nick publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos de cuando ambos eran niños, acompañado de un texto en el que podía leerse "la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son las verdaderas culpables de esto".

Esta no fue la única tragedia para la familia Carter, ya que en 2012 su hermana Leslie falleció por una sobredosis en Nueva York cuando tenía 25 años.

