La policía de Estados Unidos investiga las causas de la muerte del cantante Aaron Carter, quien fue hallado sin vida en su casa de California el sábado pasado. El músico de 34 años, hermano menor de Nick Carter, integrante de Backstreet Boys, estaba en la bañera del dormitorio, donde los investigadores encontraron medicamentos recetados y latas de aire comprimido.

Según informó el sitio TMZ, las evidencias apuntarían a la hipótesis de que Carter se había vuelto adicto a inhalar esos gases, cuyos químicos producen consecuencias fatales. El artista tenía consumos problemáticos de drogas y alcohol y en los últimos años fue blanco de varios escándalos que involucraron problemas con sus hermanos y denuncias en su contra por conductas violentas.

La última persona que estuvo en contacto con el artista fue la empleada que trabajaba en su casa, con quien estuvo en contacto. Según declaró la mujer a la policía, el viernes a las 2 de la madrugada escuchó un golpe en el baño donde se encontraba el artista. Al poco tiempo apareció la policía, aunque el artículo no aclara quien fue que los llamó, pero Carter les pidió que se retiren y le pidió a la empleada que no lo molestara.

La mujer dijo que no volvió a ver al músico en todo el viernes, y que el sábado a la mañana fue a su dormitorio para preguntarle si quería café. Al no escuchar una respuesta, y ante los ladridos insistentes del perro del cantante en la habitación, abrió la puerta y encontró el cuerpo en la bañera. La policía cree que el cuerpo estuvo allí bastante tiempo, ya que olía a descomposición y el agua se había enturbiado.

La carrera artistica de Aaron Carter y una vida turbulenta

La carrera artística de Aaron Carter estuvo impulsada por el estrellato de los Backstreet Boys, donde cantaba su hermano Nick, con la que participó de giras. También fue telonero de Britney Spears y en 1997, con 9 años, su canción “Crush on You” se convirtió en hit. En los años siguientes tuvo otros éxitos con los lanzamientos de sus álbumes Aaron’s Party (Come Get It), del 2000; Oh Aaron, de 2001; y Another Earthquake, de 2002.

Además de la música, Carter había desarrollado una faceta como actor con apariciones en shows como Lizzie McGuire o Sabrina la Bruja Adolescente y el reality show Bailando con las estrellas, entre otros.

En 2013 se declaró en bancarrota, tuvo problemas por posesión de estupefacientes y enfrentó denuncias de sus ex parejas, por las que perdió la tenencia de su hijo Prince, de 11 meses, fruto de su relación con Melanie Martin.

En 2019, fue diagnosticado de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad, según contó él mismo en una entrevista en el programa The Doctors. Su hermano Nick solicitó una órden de restricción por las amenazas de muerte que había recibido su esposa embarazada, y lo mismo hizo su gemela Ángela, quien veía en él comportamientos extraños.

Ese mismo año, había denunciado ser víctima de abusos que involucraban a su hermana mayor, que murió en 2012 por sobredosis, a su hermano Nick y a dos bailarines. “Pasé los últimos 15 años yendo a terapia por abuso y violación. Pasé por muchos tratamientos diferentes, y finalmente encontré el adecuado. Tuve altibajos, sigo trabajando en mi salud mental y pronto no tendré que tomar nada”, había dicho entonces.

