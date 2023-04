El presidente Alberto Fernández anunció este martes un aumento del 10 por ciento adicional a lo acordado en la paritaria para los salarios de investigadores y becarios del Conicet, en un encuentro que mantuvo con representantes del sector en el Salón de la Ciencia de la Casa Rosada.



La nueva jerarquización salarial se efectivizará a partir de junio y se suma a los incrementos del 10 por ciento implementados en noviembre de 2020, abril y noviembre de 2021 y agosto de 2022.



En ese marco, el mandatario afirmó que "el Estado debe estar presente" para poder "hacer posible" que cada investigador "siga haciendo lo que está haciendo" y valoró que a través de su trabajo permiten "crear mejores condiciones de vida para la sociedad".

En declaraciones a la prensa en Casa Rosada tras el encuentro, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, dijo que "se hizo un anuncio muy importante que es un compromiso que había asumido Alberto Fernández apenas llegado a la Presidencia que era recuperar los niveles salariales para los investigadores".

Acompañado por la presidenta del Conicet, Ana Franchi, el ministro precisó que "aparte de los aumentos de la paritaria, el Presidente acaba de dar el quinto aumento del 10 por ciento, lo que nos permite superar los niveles (salariales) de 2015".



"Desde el 2015 y al 2019 -durante el gobierno de Cambiemos- los salarios de los investigadores habían caído cerca de un 29 por ciento, fue el sector más golpeado en el Gobierno anterior por la caída del presupuesto", recordó.



Filmus estimó que son cerca de 25 mil los becarios de doctorado, posdoctorado, investigadores y personal técnico profesional alcanzados por la medida y sostuvo que, adicionalmente, se dialoga con el Ministerio de Economía para analizar los casos de aquellos que pagan el Impuesto a las Ganancias.



Sobre el financiamiento de la Ciencia, el funcionario nacional destacó que ya fue aprobada la ley que obliga a llevar la inversión pública a 1 punto del producto bruto: "Es la primera vez que hay una ley de financiamiento de la ciencia. Pero esa ley está acompañada de otras leyes para la inversión privada que generan un plexo normativo que, si se cumple, estaremos en otro momento para la ciencia y la tecnología".



Además señaló que "tiene media sanción del Senado el Plan 2030 para saber en qué vamos a invertir esos recursos".



Consultado sobre la posición de políticos opositores que sostienen la necesidad de cerrar o fusionar el Ministerio de Ciencia con otros, Filmus pidió "ver lo que pasó entre 2015 y 2019, que recién ahora estamos subsanando".



"No podemos, nosotros, los investigadores del Conicet, dejar que se amenace nuevamente con que se va a eliminar o degradar el Ministerio de Ciencia", remarcó el exministro de Educación.



En el mismo sentido, señaló que "es fácil bajar los salarios, es difícil recuperarlos".



"Hemos escuchado a (Federico) Pinedo decir que va a cerrar el Ministerio de Ciencia", señaló y dijo que "hemos escuchado a (Horacio) Rodríguez Larreta decir que va a reducir de 20 a 10 ministerios porque dice que en la Ciudad resuelve todo con 10. La Ciudad tiene una ley desde 2007 que obliga a poner el 1% del presupuesto en tecnología. Este año el presupuesto es de 0,005 de la Ciudad".



Siguiendo con el paralelismo entre la Nación y la Ciudad, Filmus estimó que si se tiene "un presupuesto que es del 0,005 no se necesita un Ministerio", pero aclaró que a nivel nacional, "cuando pasa del 0,22 heredado al 0,34 aprobado para este año" sí se lo necesita.



"En la última etapa del Gobierno de Mauricio Macri se juntó Ciencia y Técnica, con Cultura, con Educación, con Deporte. Vaya uno a saber cuál es la vinculación del funcionario de Tecnología con el de Deporte", recordó.



Además, añadió que su cartera "no tiene sólo una perspectiva tecnológica, sino de transferencia tecnológica para mejorar la producción".



A su turno, la presidenta del Conicet sostuvo que "esta jerarquización es muy importante, y viene a saldar una deuda del Gobierno anterior que redujo drásticamente los sueldos y haberes de la comunidad científica" y manifestó que "también es muy importante que hemos recuperado los ingresos al Conicet, que también fueron absolutamente menguados durante el gobierno anterior".



"Tanto la recuperación de los haberes como de los ingresos a las carreras y las becas son fundamentales para poder seguir trabajando, no volver a perder generaciones de jóvenes valiosos formados en el país", explicó y dijo que es "para seguir construyendo un buen camino, que no es solo para los investigadores e investigadoras sino para la Argentina, porque nadie puede pensar en el desarrollo de un país inclusivo y soberano sin un desarrollo de la ciencia y la tecnología".



En la reunión participó el médico obstetra e investigador superior José Belizán, con quien el Presidente mantuvo una comunicación el 31 de marzo pasado, en la que lo felicitó por haber obtenido el prestigioso Premio Internacional Gairdner de Canadá 2023 en la categoría Salud Global por sus contribuciones en temas de preeclampsia.



Además estuvieron presentes los investigadores Alberto Kornblihtt, Sandra Díaz, Florencia Cayrol, Carolina Mera, Hugo Menzella, Carlos Greco, Sol Agostina Figueroa, Alberto Baruj, Soledad Gori, Nora Mariana Mondini, Santiago Garaño, José Eduardo Wesfreid, Mario Pecheny y Esteban Zunino.



Durante el acto, el jefe de Estado estuvo acompañado por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y el secretario de Articulación Científica y Tecnológica, Juan Pablo Paz.