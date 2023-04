Argentina, 1985 competirá este sábado 22 de abril en la 10ma. edición de los Premios Platino. Con 14 candidaturas se convirtió en la producción más nominada de este año de los galardones, que se entregan en Madrid, España.

A partir de las 15 (hora Argentina) comenzará la transmisión desde la alfombra roja, conducida por los presentadores mexicanos Rafa Sarmiento y Jimena Choco, siguiendo el ingreso de las celebridades. Luego, a las 16 la ceremonia contará con la actuación del colombiano Sebastián Yatra y como anfitriones a la actriz y cantante colombiana Carolina Gaitán, el actor mexicano Omar Chaparro y la intérprete española Paz Vega. La transmisión en vivo estará a cargo de TNT y HBO Max.

La película del realizador Santiago Mitre -protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani- está nominada en las categorías: Mejor Película Iberoamericana de Ficción; Mejor Dirección (Mitre); Guión (Mariano Llinás y Mitre), Música Original (Pedro Osuna); Interpretación Masculina (Peter Lanzani); Reparto masculino (Carlos Portaluppi, Norman Briski); Reparto Femenino (Alejandra Flechner); Montaje (Andrés Pepe Estrada); Arte (Micaela Saiegh); Fotografía (Javier Juliá); Sonido (Santiago Fumagalli); y Platino al Cine y Educación en Valores.

Con seis nominaciones cada una, le siguen las españolas As bestas, de Rodrigo Sorogoyen y Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, junto a la mexicana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu y la serie Noticia de un secuestro, coproducción entre Colombia y Chile dirigida por Andrés Wood.

Los rivales en la categoría "Mejor Película Iberoamericana de Ficción" son Alcarrás, de Carla Simón -que aborda la vida de una famlia catalana donde las cosechas no son rentables y es probable que sea el último año de la actividad agrícola-; As bestas, de Rodrigo Sorogoyen -un thriller sobre una pareja francesa que vive en una aldea de Galicia donde su presencia no es bien recibida-; y Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, último filme de Alejandro González Iñárritu, basada en parte en la vida del realizador mexicano.

Además de la película que protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani, este año la industria audiovisual argentina tiene una fuerte presencia en los Platino. Argentina se sitúa a la cabeza de las nominaciones de producciones de series con un 33%; seguida de Colombia, con un 29%; España, con un 17%; y México, con un 13%.

Otras actividades en la semana de los Premios Platino

En el marco de la semana de los premios, y como iniciativa para posicionar a la ciudad “como destino de viajeros y promover el turismo cinematográfico", la Comunidad de Madrid organiza recorridos por las locaciones donde se filmaron series y películas, informó Télam.



Además, otro de los eventos destacados será el III Encuentro de las Estrellas en el Centro Deportivo Alcalá de Henares del Atlético Madrid, que se jugará mañana en beneficio de la Fundación Española del Corazón, del que participan figuras como como Benjamín Vicuña, Sebastián Yatra, Alfonso Herrera, Jesús Castro, Iker Casillas, Juan Pablo Sorín, Luis García y Aintzane Encinas, entre otros.