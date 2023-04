En una votación pareja que hizo transpirar al Frente de Todos hasta último momento, la Cámara de Diputados aprobó -con 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones- la reforma de la Ley de Lavado de Activos. El proyecto, que ahora pasa al Senado, adecúa la legislación actual a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) e incluye algunas novedades, como el registro y control de las criptomonedas. Originalmente, la bancada oficialista esperaba contar con el apoyo del PRO -que había firmado el dictamen del FdT-, pero a último momento el bloque macrista definió plegarse a la postura del resto de Juntos por el Cambio para evitar una fractura interna en un contexto particularmente convulsionado de la coalición opositora. Por otro lado, y esta vez por unanimidad, la Cámara baja sancionó la Ley de Diagnóstico Humanizado para personas con Síndrome Down y la Ley de Pubertad Precoz.

La sesión comenzó pasado el mediodía en un clima de incertidumbre insospechado 24 horas antes. El plato fuerte del temario, la reforma de la Ley de Lavado de Activos, venía siendo negociado por el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, y un sector de JxC desde hace semanas. A pedido de Pablo Tonelli -el encargado de negociar en nombre del PRO- se incluyeron varias modificaciones, al punto de que el día anterior varios diputados del PRO acompañaron el dictamen del FdT. El resto de los bloques cambiemitas -UCR, Evolución, Coalición Cívica-, sin embargo, se terminaron diferenciando del PRO y propusieron otro dictamen aliándose con Graciela Camaño y el Interbloque Federal. "Es por el quilombo interno que tienen, no pueden ordenarse", disparó, furioso, un diputado del FdT. En el radicalismo, mientras tanto, algunes diputades cuestionaban a Tonelli por haber ido a negociar en nombre de toda la coalición, mientras que otres reconocían que las diferencias respondían a la dificultad de coordinar posturas dentro de JxC.

Finalmente, pese a que el día anterior Tonelli había comprometido el acompañamiento del PRO, JxC unificó posturas y terminó votando en contra. "Hubiera sido raro que votasen en soledad con el oficialismo", deslizó un diputado de Evolución que ha sufrido en carne propia las presiones del PRO para no acompañar iniciativas del FdT. Entre los 96 votos en contra había diputades de JxC, del Interbloque Federal y la izquierda: si no hubiera sido porque hubo muchas ausencias dentro de JxC, la oposición hubiera logrado imponer su dictamen. Tonelli, mientras tanto, se ausentó especialmente al momento de la votación, enojado por la postura final que había adoptado el interbloque.



El detalle del proyecto



El proyecto implica una reforma de la Ley de Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para adecuarla a las recomendaciones del GAFI, que realizará una revisión técnica en septiembre. "La complejidad de este tipo de ilícitos de carácter transnacional requiere el desarrollo de un sistema de control global, tendiente a evitar que los distintos sectores de las finanzas a nivel mundial sean utilizados por las organizaciones criminales para canalizar activos de origen ilícito con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita", precisó Lucas Godoy (FdT). La iniciativa incluye modificaciones al Código Penal, le otorga mayor independencia operativa y funcional a la UIF, incrementa los montos de la sanciones que aplica la UIF cuando, por ejemplo, no se reportan las operaciones sospechosas. Las dos grandes novedades, sin embargo, consisten en la creación de dos tipos de registros: uno -de carácter público- sobre los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas y otro que regula y supervisa a los proveedores de servicios de activos virtuales, las criptomonedas.

"Hoy el Estado no tiene la información centralizada, fácil de chequear, y es importante que sepamos quién está detrás del manejo de dinero. Para que así no sea tan fácil la actividad delictiva", explicó la massista Mónica Litza, quien también destacó que se incluyera a los proveedores de activos virtuales entre los sujetos obligados a informar a la UIF: "La criptomonedas están siendo muy utilizadas y, al no tener ni registro ni controles, se pueden prestar a las estafas y al lavado de activos".



El principal foco de conflicto con la oposición giraba en torno al método por el cual se designaba a las autoridades de la UIF. Más allá de este punto, no hubo grandes objeciones al dictamen del oficialismo (ya que la gran mayoría reconocía la importancia de sancionar la ley). "Nos quieren llevar a los empujones a una ley sin autonomía para la UIF. ¿Por qué? Porque sería el Poder Ejecutivo el que pondría y sacaría a las autoridades", cuestionó Mónica Frade. ¿Cuál era la propuesta de JxC y el Interbloque Federal? Que fuera una comisión la que, a través de un concurso de antecedentes, definiera el cargo de presidente de la UIF.

La izquierda, mientras tanto, denunció que la ley respondía a los intereses del FMI y que incluía una "reaccionaria reforma penal". "Me asombra que una ley tan contraria al interés de nuestro país la voten quienes hablan de la patria grande", cuestionó Myriam Bregman, casi en un anticipo de lo que sería una de las sorpresas de la votación: la abstención de les tres diputades de Patria Grande -Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli-. "Hay otras urgencias. Necesitamos un Congreso que sancione leyes con independencia, que no seamos una colonia", sostuvo Zaracho.

Tres iniciativas aprobadas



La Cámara de Diputados, a su vez, convirtió en ley tres iniciativas: la Ley de Diagnóstico Humanizado, la Ley de Pubertad Precoz y la norma que incluye exenciones en el pago del Impuesto a las Ganancias para profesionales de la salud. La primera tiene como objetivo brindar contención y acompañamiento a las familias que reciben la noticia de que su hije cuenta con un diagnóstico de Trisomia 21. En uno de los discursos más emocionantes de la jornada, José Luis Gioja (FdT) relató que tiene un hijo con esta condición y celebró, emocionado, la sanción de la ley: "Esta iniciativa fortalecerá a las familias, mejorará el sistema de salud, promoverá la igualdad de oportunidades".