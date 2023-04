En la séptima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, las y los ediles aprobaron una ordenanza que procura generar una base de datos de recursos forestales, florísticos y de calidad del aire en la Reserva Natural de Usos Múltiples, reconocida mediante la ordenanza 9278. El objetivo es conocer específicamente cómo está conformado el ambiente en la zona para trabajar en su protección.

De acuerdo a la norma 9278, la Reserva limita al norte, por el río Mojotoro; al sur, por la ruta nacional 9, de acceso a la ciudad de Salta, excluyendo los barrios ya construidos sobre el acceso. Al este, por el camino Quebrada del Cuarteadero, y al oeste, por la cota 1225 de la ladera oeste de los cerros ubicados al este de la capital salteña. "Todo de acuerdo a los planos y estudios que se adjuntan", señala la norma y puede revisarse en este link.

Uno de los autores del proyecto, el concejal José Gauffín (PRO), manifestó que la necesidad de generar una base de datos de los recursos forestales, florísticos y de calidad del aire en la Reserva Natural de Usos Múltiples, se vio incrementada por los incendios que se vivieron en los últimos meses del año en la ciudad de Salta.

En ese sentido, señaló que la Reserva está ubicada "sobre matrículas y catastros privados", que tienen base legal en materia urbanística, pero no en el sustento ambiental. "Preservamos algo que no sabemos bien qué es lo que aporta desde el punto de vista ambiental a la ciudad", expresó.

Por ello, el edil recordó diversos marcos legales que instan a que el gobierno municipal y provincial trabajen en la base de datos, como ser el artículo 41 de la Constitución Nacional, que señala que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".

También, recordó el artículo 30 de la Constitución Provincial, sobre la necesidad de garantizar la "protección del medio ambiente" y la "defensa de la calidad de vida", al establecer que "todos tienen el deber de conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo". En la misma línea, hizo mención al artículo 5 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas de Salta, que indica que uno de los principales objetivos generales del Sistema es "conservar muestras representativas de todas las unidades biogeográficas presentes en la Provincia".

Gauffín hizo principal mención al artículo 22 de la ley provincial 7070, de Protección del Medio Ambiente, pues se señala que la Autoridad de Aplicación presentará anualmente ante la Legislatura, antes de la apertura de sesiones ordinarias, un informe correspondiente al año anterior, el cual incluirá información sobre el estado general del ambiente, priorizando algún recurso natural, un problema ambiental o un ecosistema específico.

Además agregó: "si uno mira la ley provincial, el área de la Reserva Natural está dentro de la categoría 2, que significa el valor medio de conservación -el famoso amarillo". Sin embargo, en otro articulado se establece que esta categorización es meramente orientativa y "será objeto de definición en todos los casos a escala previal".

Por lo tanto, el concejal insistió en que existe "una enorme cantidad de leyes que dicen que hay que cuidar nuestro medio ambiente", pero que no se aplican cuando se habla de relevar qué es lo que integra la reserva natural. Aseguró que se cuenta con un Código de Planeamiento Urbano que establece una normativa urbanística para esas áreas, pero "la verdad es que no tiene sustento ambiental porque no sabemos perfectamente qué aporta a la ciudad".

El concejal reiteró que es preciso desarrollar un trabajo "para determinar la línea ambiental de base", donde se conozca cada una de las áreas que conforma esa reserva y "las riquezas que tiene desde el punto de vista ambiental". "Es una área heterogénea porque tiene áreas que tienen destino agrícola o urbanísticas", afirmó, por lo que instó a que el Ejecutivo provincial también determine la base ambiental y con ello, "sepamos qué es lo que protegemos y qué actividades se pueden hacer o no".