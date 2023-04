*

Apenas cinco días despues de presentada la medida cautelar que interpusimos Zaffaroni y quien suscribe ante la Comisión Interamericana en favor de Pedro Castillo (foto), comenzaron en el Congreso las interpelaciones al candidato a defensor del Pueblo, Jorge Luis Rioja Vallejos, a quien se pregunta puntillosamente sobre la posible “salida del sistema interamericano“. Que Perú esté evaluando su salida del sistema interamericano luego de nuestra presentación debe llamarnos a reflexión: se busca construir impunidad frente a los asesinatos.

El presidente del Congreso del Perú, Jose Williams, ex militar, se manifestó a favor de evaluar la salida de CIDH por tener un “sesgo que no deberia existir“. ¡Un sesgo en favor de la democracia y los derechos humanos, un “sesgo“ en favor de la legalidad, señor Williams!

El pacto de San José

El presidente del congreso mencionó que “el pacto de San José nos genera una serie de candados y es una cosa que se debe evaluar bien para tomar una buena decisión al respecto“. Esas declaraciones que proponen la salida del sistema interamericano de derechos humanos llegan un día despues de que el Alcalde de Lima, el mismo que censuró a Amnistia Internacional cerrando el LUM por cuestiones “administrativas“, propusiera “sacar el ejército a la calle“ porque la situación social se está “desmadrando“.



Los ministros de Peru, justo después de la cautelar que presentamos con Zaffaroni pidiendola excarcelación de Castillo, evaluan salir del sistema interamericano. El avance anti democratico llega aun más lejos: quejas formales de las embajadas peruanas en todo el mundo ante cada entrevista que damos. Por caso, tras ser entrevistados en el Berliner Zeitung de Alemania y en El Pais de España las embajadas peruanas en esos países enviaron extensas cartas de queja a esos medios internacionales. En Perú ya no hay una democracia. Hay un sistema de censura y persecución.

El ejemplo de Singapur

A su vez, el Ministro de Educación de Peru, Oscar Becerra , sostiene: “Salgamos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos“. Becerra puso como ejemplo Singapur, donde se aplica la pena de muerte. Lo hizo el mismo día que el alcalde de Lima, Aliaga, un católico integrista quien hace ostentación de autoflagearse con un cilicio para alejar ideas “impuras", el mismo que había censurado a Amnistia Internacional, propuso sacar el ejército a las calles de Lima.

En esta coyuntura es muy importante defender el sistema interamericano de derechos humanos. Que Perú, que ya expulsó embajadores de varios paises (México y Colombia), que no deja entrar diputados argentinos que van en una misión de solidaridad y DD.HH., se aisle además del sistema interamericano, es un paso más en la dirección no democrática. Una dirección que no debiera ser tolerada por los líderes de la región.

La disidencia de Fayt

El fujimorismo, que también salió del sistema interamericano y que repite la historia, demostrando quién tiene hoy el poder, emplea en Perú los mismos argumentos que uso Carlos Fayt en su infame disidencia en soledad en el Caso Simón, de la Corte Suprema de nuestro país, en 2005. En esa sentencia se declaró, con la sola disidencia de Fayt, la nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final, que permitieron abrir los juicios de DD.HH. en la Argentina, acaso nuestra página más sagrada. El argumento de Fayt fue el mismo que emplea hoy el fujimorismo desde Eduardo Castillo Rivas, legislador, al candidato Jorge Luis Rioja Vallejos. O sea, la soberania juridica del Estado puesta por encima del sistema interamericano de derechos humanos. Confiamos en que el sistema interamericano haga valer su trayectoria y defienda la democracia en el Peru, hoy en grave peligro.

El canciller de la Unión Europa, Josep Borrell, instó al gobierno peruano a explicar quien y por qué reprimió brutalmente las protestas en el Perú.

Por otro lado, se vence en pocas semanas el plazo de sesenta días que tiene el Estado peruano para responder el pedido de informes de la Relatoria de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, con sede en Ginebra, a cargo de Morris Tidball-Binz.

Más de 65 personas han sido asesinadas en Perú. En Francia hay protestas de todo tipo, pero sin muertos. La vida en Perú, ¿vale menos que la vida en Francia? ¿Por qué callan aun algunos líderes de América Latina? ¿Qué más necesitan?, ¿Cuántos muertos hacen falta para que todos los paises se pronuncien al unisono en defensa de la legalidad y los derechos humanos, incluyendo la defensa del Sistema Interamericano, hoy amenazado en el Perú?

Pensamiento organizado

El diario La Republica, en una nota reciente titulada Ministro debe renunciar, lo resume del siguiente modo: “Cuando Oscar Becerra agrede a las madres aimaras, agravia a las mujeres, o pide la pena de muerte y reclama que salgamos del Pacto de San José —al mismo estilo de Fujimori hace dos décadas— no se trata de senilidad o de irse de boca. Es un pensamiento organizado que expresa una ideología de la extrema derecha, que ahora, gracias a Dina Boluarte, tiene el control del Ministerio de Educación. (...) los grupos de interés que están nuevamente al mando de la educación en el Perú, que saben que mientras más pobre y exigua sea la educación pública, más pingües negocios se abrirán para su insaciable afán de lucro.”

Una docente fue presa por tener mil soles encima. Un lavador de miles de millones, está libre, nadie lo detiene en prisión “preventiva“ porque pertenece al poder y es aliado de Fujimori. Castillo, en cambio, no: es un campesino de Cajamarca. El acoso a él y su familia, el invento desvergonzado de causas judiciales, como el asesinato de 70 personas, se deben básicamente a esto. A que son campesinos. Al poder nadie lo investiga. Sus lavadores nunca van presos. Al contrario: proponen salir del sistema interamericano de derechos humanos, apenas cinco días después de que Zaffaroni y yo presentáramos una medida cautelar denunciando un sinfin de arbitrariedades y faltas al Estado constitucional de Derecho.

* Abogado de Pedro Castillo.