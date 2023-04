El reconocido chef Guillermo Calabrese, quien se había hecho popular por su trabajo en los programas de televisión Cocineros Argentinos y Qué mañana, murió este viernes por la madrugada como consecuencia de un paro cardíaco.

La noticia fue confirmada por su hijo, Miguel. Calabrese, de 61 años, sufrió una descompensación esta madrugada y fue trasladado por personal del SAME al Hospital Fernández, donde murió.

Fanático de River, en pareja hace 40 años y padre de dos hijos, Melisa y Miguel, Calabrese se había hecho popular al integrar en los últimos años el staff del programa "Cocineros Argentinos" en la Televisión Pública. Desde 2022, conducía el ciclo "Que mañana!", por Canal 9.

De la Facultad de Medicina a la televisión

Calabrese se había formado con Carlos "Gato" Dumas, a quien consideraba su "maestro". Calabrese y Dumas se conocieron tiempo después de que "Cala", como lo apodaban, dejara la carrera de Medicina. Cursaba el quinto año cuando se dio cuenta que no era lo que quería hacer de su vida. Le gustaba la cocina, un ámbito que el era familiar. "La gastronomía siempre estuvo presente y latente", contaba. Y recordaba que cuando era chico "en vez de mirar la pelota de futbol miraba cocinar".

Ya tomada la de dejar Medicina, Calabrese se jugó por su sueño y le escribió a Dumas para pedirle trabajo. "Yo era cliente frecuente de su restaurante de Recoleta. En ese tiempo tenías una gastronomía muy gris, muy estándar/hotelera, muy uniforme, sin divertimento ni alegría, y el Gato le ponía alegría, cambiaba los platos, los colores, los manteles. Cuando descarté la medicina, me dije: “¿Por qué no ser como ese tipo: creativo, inspirador?”. Ahí me animé a mandarle una carta, que recuerdo perfectamente; le llamó la atención que le dijera que quería ser su discípulo", contó en una entrevista con El Planeta Urbano.

Trabajó con Dumas durante años, fue su "discípulo" y creció de su mano, en la cocina y en los medios. "(Gato) Me llevó a la televisión y gracias a él recorrí todo el mundo. Fue el primer restaurateur que se animó a salir en la tele y a desmitificar un montón de cosas", relató.

Y recordó que cuando Dumas murió "fui al velorio vestido enteramente de blanco, con la chaqueta de cocina: fue mi uniforme de gala y la manera de mostrarle respeto, porque era mi maestro.”

