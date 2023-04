La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, vinculó este viernes el anuncio del presidente Alberto Fernández, que en sus redes sociales confirmó que no irá en búsqueda de la reelección, con la corrida cambiaria de los últimos días y la subida brusca del dólar ilegal.



Por AM750, Olmos aseguró que si bien la medida el Presidente “ya la venía madurando”, su exposición, a tres días de la renuncia del jefe de Gabinete de Asesores del mandatario, Antonio Aracre, tiene que ver con el contexto financiero. A su vez, aseguró que, de manera inversa, también tiene un impacto en este mismo frente.

“Creo que la decisión era previa a la corrida, pero tiene impacto sobre la corrida y la corrida sobre la decisión. En el sentido de que, como él bien puntualiza, el interés genera hace que deba concentrarse como Presidente de la Nación en la gestión de atender esta crisis”, apuntó.

Además, señaló que "como presidente del Partido Justicialista, está en la gestión política de garantizar que el peronismo y el Frente de Todos, como expresión del movimiento nacional y popular, esté en las mejores condiciones de enfrentar las elecciones de este año”.

En este contexto, Olmos pidió que esta tarde el PJ convoque formalmente a unas PASO. “Espero que acordemos un mecanismo que sea verdaderamente generoso desde la inclusión y la capacidad de sumar sectores que nos revitalicen. Para mí, la única fuente de poder que tiene el movimiento popular es el pueblo argentino”, precisó.

“Estamos en el purgatorio”

“Kelly” Olmos se refirió al estado con el que llega el Frente de Todos a las elecciones y apuntó: “Nosotros reconocemos que el sablazo que le dio a los salarios el macrismo es la deuda que todavía tenemos pendiente. Por eso lo que le digo a la ciudadanía es que no debemos volver a tener una recaída neoliberal. Porque ya vemos que lo que ellos destrozan, después cuesta muchísimo poder revertir”.

En cambio, propuso garantizar la continuidad política para resolver los conflictos. "En el 2007, cuando terminó el primer ciclo de Néstor Kirchner, él dijo que salmos del infierno y estamos en el purgatorio”, señaló.

“No podemos comparar nuestra situación con la del 2015, porque no es fácil las condiciones que nos dejaron. Encima, tuvimos la pandemia, la guerra, esta sequía. No tuvimos el mejor marco para poder revertir las restricciones”, añadió.

Y finalizó: “Creo que no se llega del infierno el paraíso en un solo paso. Nuestro esfuerzo ha sido muy importante para hoy poder repetir esas palabras de Néstor Kirchner. No estamos en el infierno, estamos en el purgatorio”.