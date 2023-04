El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, se reunió en Shanghai con la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics (NBD), la exmandataria brasileña Dilma Rousseff; y el nuevo canciller chino, Qin Gang, para promover el ingreso de Argentina a esta institución financiera, en un foro sobre la modernización.



"Como dijo el presidente Lula durante su reciente visita a China, ¿por qué no podemos comerciar respaldados por nuestra moneda?'. Creo que instituciones como el Nuevo Banco nos ayudan a pensar diferente y esta reunión con Dilma fue de gran ayuda en ese sentido", dijo Vaca Narvaja, según informó la embajada argentina en China.



Por su parte, Rousseff destacó que los objetivos del NBD son la protección del medio ambiente, el desarrollo y la inclusión de los más pobres.

Rousseff asumió la presidencia del banco el pasado 28 de marzo, tras ser designada por Lula para completar el mandato que le corresponde a Brasil hasta julio de 2025. El Banco de los Brics tiene su sede en Shanghái, ciudad china donde vivirá la ex presidenta de Brasil. La dirigenta del PT, economista y también ex ministra de Energía, no había tenido cargos públicos ni privados desde que fue derrocada en un juicio político en 2016, en una de las peores crisis políticas de la historia de Brasil.

Con el canciller chino

Vaca Narvaja también estuvo con el nuevo canciller de China, Qin Gang, quien en un foro con empresarios enfatizó: "La prosperidad común de los pueblos del mundo requiere el desarrollo común de todos los países".



Qin Gang destacó que China "ha sacado de la pobreza a más de 800 millones de personas y ha llevado a más de 400 millones a los grupos de ingresos medios".



"Hoy en día, China se ha convertido en el principal socio comercial de más de 140 países y regiones, con 320 millones de dólares de inversión directa china en el mundo todos los días, y más de 3.000 empresas de inversión extranjera se establecieron en China cada mes. En la última década, China ha impulsado más el crecimiento mundial que el G7 combinado", completó.

Inversiones en litio

Durante su estadía en Shanghai, Vaca Narvaja se reunió con el presidente de Tibet Summit, Jian Rong Huang, que está invirtiendo US$ 2.200 millones en dos proyectos de litio en la provincia de Salta.La compañía china planea producir anualmente en el Salar de Diablillos unas 50.000 toneladas de carbonato de litio apto para baterías desde fines de este año y procesar entre 50.000 y 100.000 toneladas en el Salar Arizaro en 2024.El NBD cuenta con un capital suscrito de US$ 50.000 millones, autorizado por 100 mil millones y en ejecución de 32.800 millones en 96 proyectos.Del mismo modo, el Acuerdo de Reservas de Contingencias tiene un fondo de US$ 100.000 millones para fortalecer la seguridad financiera de los países miembro.En 2021, el NBD de los Brics admitió a Bangladesh, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y Egipto como nuevos países miembro.