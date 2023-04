El senador radical y precandidato a gobernador por Mendoza Alfredo Cornejo, presentó a Hebe Casado, una dirigente cercana a Patricia Bullrich, como su flamante compañera de fórmula para las PASO cuyanas del 11 de junio. Se trata de una ex diputada provincial de discurso ultraliberal y negacionista que en 2020 se permitió ironizar sobre el número de víctimas de la última dictadura y luego le deseó públicamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que se contagiara de covid-19.

El anuncio se produce tras la ruptura de Cambia Mendoza (el sello de Juntos por el Cambio en la provincia) a partir del alejamiento de Omar de Marchi, quien decidió no competir con la UCR en las PASO y se postulará por fuera de la alianza, con el radical Daniel Orozco, intendente de Las Heras, como compañero de fórmula. El alejamiento de De Marchi generó la reacción de la conducción nacional de JxC y derivó en la intervención del PRO cuyano. El díscolo creó entonces un nuevo sello, “La Unión Mendocina”, con el que aspira a llegar a la gobernación.

Casado era una dirigente cercana a De Marchi que en 2021 fracasó en su intento de renovar su banca en la Legislatura y que no ocultó su asombro ante el ofrecimiento de Cornejo. Médica inmunóloga, oriunda de San Rafael, en el pago chico se la conoce como una mujer frontal e intensa twitera con facilidad para la provocación. Durante la pandemia fue noticia cuando presentó un proyecto para que, contra todas las recomendaciones epidemiológicas, el uso del tapabocas no fuera obligatorio. Después comparó los muertos de la dictadura con las víctimas de covid-19. “Son 30 mil, no como los otros 30 mil”, lanzó. Cuando el presidente Alberto Fernández anunció que se había contagiado esa enfermedad, el odio volvió a brotarla: “Díganme que estuvo con CFK en las últimas 48 horas”, escribió.

“Junto al equipo del Frente Cambia Mendoza hemos decidido ofrecerle a la ciudadanía mendocina que la fórmula a Gobernador y Vice, esté integrada con Hebe Casado (...) una dirigente del PRO con fuerte compromiso social", anunció Cornejo por redes sociales.

Bullrich celebró el anuncio. “Estoy convencida de que Alfredo Cornejo será un gran gobernador junto a Hebe Casado como vicegobernadora. Ella es una médica sanrafaelina a quien conozco hace años y sé cómo trabaja. ¡La fórmula de Cambia Mendoza tiene la fuerza para que Mendoza siga cambiando!”, dijo la referente del ala dura del PRO.



El otro precandidato presidencial amarillo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también se sumó a las felicitaciones para la dupla cuyana: “No tengo dudas de que van a seguir trabajando por los mendocinos con el mismo compromiso con el que lo hicieron estos 8 años", escribió.