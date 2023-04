Al menos nueve adolescentes resultaron heridos leves este domingo en Texas, Estados Unidos, por un tiroteo que tuvo lugar después de una fiesta de graduación, indicaron las autoridades locales.



La comisaría del condado de Jasper apuntó en su página web que sus fuerzas fueron alertadas de lo sucedido poco después de la medianoche del sábado y que para cuando llegaron al lugar se encontraron a los nueve heridos, cuya vida no peligraba.



La mayoría de víctimas fueron trasladadas al hospital local y el resto al de la ciudad de Beaumont, también en Texas, para recibir tratamiento.



La cadena CNN apuntó que los afectados tienen de 15 a 19 años de edad. Las autoridades locales han abierto una investigación e iniciado ya los interrogatorios.



En lo que va de año, hasta este domingo, según The Gun Violence Archive, que documenta los actos de violencia con armas de fuego en el país, ha habido en Estados Unidos 169 tiroteos masivos, un término que incluye un mínimo de cuatro personas heridas o fallecidas, sin contar al agresor.



Uno de los más recientes se produjo el sábado de la semana pasada por la noche, cuando al menos cuatro personas murieron y más de una veintena resultaron heridas tras un tiroteo en la fiesta de cumpleaños de una adolescente en Dadeville, Alabama, en el sureste del país.

Se estima que en Estados Unidos, donde viven alrededor de 330 millones de habitantes, hay distribuidas unas 400 millones de armas de fuego de diferentes tipos.



En Indiana, aprueban financiar cursos de manejo de armas de fuego para profesores

Los legisladores del estado de Indiana, en Estados Unidos, aprobaron días atrás un proyecto de ley para financiar cursos opcionales de manejo de armas de fuego para profesores.

La iniciativa recibió el apoyo de la mayoría de los senadores estatales, después de haber sido aprobada por la Cámara Baja del estado en febrero. Ambas cámaras están controladas por el Partido Republicano.



El estado ya permite que los profesores lleven armas de fuego en la escuela, y no requiere que realicen ningún curso.



La medida, que todavía no ha sido ratificada por el gobernador Eric Holcomb-también republicano-, propone crear un currículum sobre seguridad, educación y entrenamiento con armas especializado para profesores y otros trabajadores escolares, recoge el medio The Hill. El programa tendría una duración de 40 horas.

Seguí leyendo