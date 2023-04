Dos personas murieron este martes a la medianoche en un derrumbe de un edificio de Floresta en donde se desplomaron dos pisos, además ocho resultaron heridas y otras dos decenas fueron asistidas en el lugar. Los desgarradores testimonios de familiares y vecinos muestran la situación en la que quedaron los sobrevivientes: sin casa ni ropa, llenos de incertidumbre y en algunos casos sin un ser querido.

Sonia, una mujer que vivía en “la parte de arriba” del edificio, donde fue el derrumbe, contó: “Fue la parte de atrás del techo la que se cayó. Después no sabemos nada porque salimos corriendo”. En diálogo con TN, relató: “Dejamos todo adentro. En plena oscuridad, agarré una toalla y me fui. Las personas que vivíamos en el frente de la vivienda salieron. El resto sucumbió”.

Los dos fallecidos son un hombre de 35 años y una nena de 12. Gabriela Galiano, tía de la chica, dijo que fue al lugar apenas se enteró de la noticia. “Ellos vivían arriba, en la parte del fondo. Vivían en la casa hace bastante”, contó. Además, sostuvo que la mamá de la víctima se encontraba sedada en la ambulancia y agregó: “A la abuela (de la menor), mi tía, la sacaron con fracturas también, está en el hospital. Estamos esperando”.

Sobre el fallecimiento de la chica, sus familiares lamentaron: “Todavía tenemos la esperanza de que no sea ella la víctima”.

Aquellos que tuvieron la fortuna de sobrevivir a la tragedia, se encuentran frente a otra situación problemática. Sonia comentó: “Me quedó adentro en la mesa la medicación para la tiroides y para la presión alta. Ahí también tenía mi mercadería, la que vendo en la calle. Me quedé sin nada. ¿Qué voy a salir a vender? Me quedé sin plata y sin mercadería”.

Otro vecino sumó frente a las cámaras de TN: “Allí habitaban un montón de parejas y familias. En tan solo segundos pasaron a no tener nada”. Una mujer que vive a media cuadra afirmó: “Vive mucha gente acá. Les dimos ropa porque salía con lo que podía la gente”.

Otra señora, familiar de uno de los niños sobrevivientes, dijo que llevarán al menor “a un parador”. “No me parece algo indicado para los chicos, se sufren un montón de riesgos por más seguridad que haya”, afirmó. Otros buscaban con desesperación a sus familiares, el nieto de una mujer a la que vieron salir por la puerta y no pueden ubicarla comentó: “Suena el teléfono pero no contesta”.

Los vecinos denuncian que el edificio no estaba en condiciones

Algunos vecinos indicaron que 10 años atrás hubo un incendio en ese mismo edificio y que además, “hubo un intento de desalojo y no lo pudieron llevar a cabo, no pasó a mayores”.

Sonia aclaró que “no estaban haciendo refacciones en el lugar” y dijo que aún desconocen cuál fue la razón del derrumbe. “En el mismo lugar, vivieron las mismas personas por años. No hubo construcciones, no hubo nada de nada. Simplemente, sonó como si algo hubiese reventado. Y ahora esperamos a saber quiénes faltan. No sabemos por qué todavía no nos dicen”, completó.

La vecina que vive a mitad de cuadra sumó: “Ahora, yo me pregunto, ¿el Gobierno de la Ciudad? Esto tenía peligro de derrumbe, dejaron que sigan edificando. Desde mi casa yo veo tres pisos”.

Promediando la madrugada, el titular del SAME, Alberto Crescenti informó: “Hay gente que todavía está atrapada en los escombros. Los llamados que llegaron a la central eran de muchas personas”. Por la tragedia, SAME trabaja con más de 35 ambulancias del sistema y según Crescenti, estiman que hay entre 12 y 15 personas atrapadas. “Tenemos que esperar a ver qué más hay debajo de los escombros que es lo que realmente nos preocupa”, señaló.

