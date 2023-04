En medio de la tragedia por el derrumbe en Floresta donde murieron dos personas y otras 15 fueron hospitalizadas, los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires pudieron salvar a varias personas que se encontraban atrapadas entre los escombros. El rescate de un nene, una mujer y un joven quedó registrado en un conmovedor video.

En las imágenes se ve a los rescatistas dentro del edificio, con poca iluminación. Se escucha que uno de los bomberos grita: “Sacalo, sacalo” y al instante, al fondo de un pasillo se ve a otro de ellos saliendo del lugar con el niño en brazos.

Detrás, otros dos adultos –una mujer y un joven– salieron caminando sin aparentes dificultades y agradecieron a los rescatistas, que continuaron sus tareas y removiendo escombros para encontrar a más sobrevivientes en el edificio ubicado en avenida Rivadavia al 8700.

Buscan personas atrapadas entre los escombros

Por la tragedia murió un hombre de 35 años y una niña de 12, informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, quien además comentó a TN: “Hay gente que todavía está atrapada en los escombros. Los llamados que llegaron a la central eran de muchas personas”.

Los servicios de emergencias continúan trabajando en el lugar, en busca de personas atrapadas. Hay tres desaparecidos: una mujer de 72 años y dos varones de 42 y 19 años.

A causa del derrumbe, 15 personas fueron hospitalizadas y más de dos decenas sufrieron lesiones leves. Quienes tuvieron la suerte de sobrevivir, están también en una situación dramática.



“Salimos corriendo, dejamos todo adentro. En plena oscuridad, agarré una toalla y me fui. Me quedó adentro en la mesa la medicación para la tiroides y para la presión alta. Ahí también tenía mi mercadería, la que vendo en la calle. Me quedé sin nada. ¿Qué voy a salir a vender? Me quedé sin plata y sin mercadería”, lamentó Sonia, una de las personas que vivían en el edificio.

Aún se desconocen las causas del derrumbe, aunque algunos vecinos denunciaron que en ese lugar había ocurrido un incendio hace 10 años, que el edificio tenía peligro de derrumbe y que ya había habido un intento de desalojo que no se concretó en el pasado.

Seguí leyendo: