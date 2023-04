Las expectativas son como ramas del futuro deseado que se proyectan sobre el contorno de un presente económico incierto. ¿Por qué si hay un dólar soja no puede haber un dólar libro o dólar book para incentivar la exportación en la industria editorial, como piden algunos editores independientes? La 47° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comenzará este jueves con el discurso del escritor Martín Kohan y se extenderá hasta el lunes 15 de mayo en el predio de La Rural, desplegará más de 2 mil actividades en una edición que contará con Santiago de Chile como ciudad invitada de honor.

Martín Kohan brindará el discurso original (Imagen: Rafael Yohai)

El menú de escritoras y escritores internacionales incluirá a la poeta uruguaya Ida Vitale (que el 2 de noviembre celebrará sus cien años), el francés Éric Sadin, los españoles Irene Vallejo, Fernando Aramburu, Arturo Pérez-Reverte y Andrés Barba, la alemana Antje Rávik Strubel, el peruano Jaime Bayly y los chilenos Raúl Zurita, Nona Fernández, Alejandra Costamagna y Alberto Fuguet, entre otros. El centenario de Fervor de Buenos Aires, el primer libro de poemas Jorge Luis Borges, y las cuatro décadas de democracia, serán dos de los ejes principales de la programación de esta edición en la que el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, presentará No voy a traicionar a Borges, reeditado por la editorial Octubre (ver aparte).

La escritora española Irene Vallejo, una de las visitas internacionales.

Kohan sucederá en la apertura de la Feria a Guillermo Saccomanno. El escritor y columnista de Página/12 inauguró la edición pasada con un discurso tan contundente como polémico en el que resaltó la necesidad de revalorizar el trabajo intelectual (fue el primer escritor que cobró por dar el discurso), denunció el oligopolio de la industria papelera local y reflexionó sobre la compleja relación de los autores con los editores. “Tal como ocurrió con Saccomanno, a Martín Kohan también le dijimos que tenía total libertad para escribir su discurso sin ningún tipo de temática o condicionamiento. Es más, nos vamos a enterar de sus ejes o contenidos el mismo día de la inauguración de la Feria del Libro, como todo el mundo”, revela Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El Libro, la entidad que organiza la Feria en el predio de La Rural. “La mayor expectativa que tengo es que se ejerza esa libertad y al igual que el año pasado, sea el disparador de un intercambio de ideas inteligente, respetuoso y seguramente enriquecedor”, sugiere Martínez.

Canto a su amor desaparecido

En el Pabellón Amarillo, Santiago de Chile, la ciudad invitada, reunirá a más de 60 escritoras y escritores, con un programa de actividades conectadas por la memoria, la disidencia y los derechos humanos en el año que se conmemoran los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende. La maratón de lectura que organiza la Fundación El Libro estará dedicada a la poeta chilena Gabriela Mistral, la única escritora Premio Nobel de Literatura de América Latina. Raúl Zurita leerá Canto a su amor desaparecido, un libro que publicó en 1985 durante la dictadura pinochetista. Las heridas abiertas el 11 de septiembre de 1973 aún son dolorosas cicatrices. Se presentará un libro con testimonios por el medio siglo del golpe y habrá intercambios como el diálogo “40 & 50” entre Carlos Peña y Beatriz Sarlo, quienes conversarán sobre los 40 años de recuperación de la democracia en Argentina y los 50 del golpe militar en Chile.

Alberto Fuguet dará una charla magistral: “Una ciudad no solo se construye, se escribe (y se filma): recuerdos de Santiago, mi ciudad adoptiva”. Para la Noche de la Feria, el sábado 29, se realizará un espectáculo en la sala José Hernández que reunirá a artistas argentinos y chilenos como Javiera Parra, Camila Moreno, Nano Stern, Benjamín Walker, León Gieco, Sandra Mihanovich, Hilda Lizarazu, Paula Maffia y Juan Carlos Baglietto.

Fervor por Borges

En el hall central de la Feria se inaugurará la exposición Cien años de Fervor de Buenos Aires. El primer poemario de Borges, un libro autoeditado cuya primera edición tuvo una tirada de 300 ejemplares, fue pagado por el padre del escritor. Muchos de los objetos que se exhibirán pertenecen a la colección privada del escritor y biógrafo Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, como la edición facsimilar de Fervor de Buenos Aires y revistas literarias previas a 1923. De la celebración de este aniversario participarán también Razu Alauddin, poeta, ensayista y traductor de Borges al bengalí, y la profesora en la Universidad de Franche-Comté (Francia), la argentina residente en París Annick Louis, quien realizó su tesis doctoral sobre Historia Universal de la Infamia y actualmente está terminando un libro sobre la figura de autor construida por Borges bajo la última dictadura y en el comienzo de la democracia.

“Más bibliotecas, más democracia”

Uno de los momentos más esperados, un clásico de la Feria, es la llegada de los bibliotecarios de todo el país a La Rural. La 18° edición del Programa Libro % de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) entregará un subsidio de 356.529.000 millones de pesos para que 983 Bibliotecas Populares de todo el país puedan comprar libros y actualizar sus fondos bibliográficos del 5 al 7 de mayo. La distinción Amiga de las Bibliotecas Populares la recibirá la entrañable y reconocida escritora de literatura infantil y juvenil Laura Devetach. La charla inaugural del Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares, que este año lleva como lema “Argentina lee la Democracia, 40 años”, estará a cargo del filósofo y sociólogo italiano residente en París, Maurizio Lazzarato, quien conversará con María Pía López, bajo la consigna: “Más bibliotecas, más democracia: Desafíos para un nuevo humanismo y una nueva construcción de lo común. Una reflexión sobre los compromisos que requieren nuestros tiempos”.

Alquilar o leer

Los grandes grupos editoriales, que suelen estar en el Pabellón Verde, ocupan los mejores stands en el predio de La Rural. Los sellos medianos y más pequeños, el diverso mundo conocido como la edición independiente, se agrupan en stands colectivos para compartir gastos y participar de esa vidriera ineludible que es la Feria. Por octavo año consecutivo (exceptuando las dos ediciones suspendidas por la pandemia), en el stand 1916 del gentrificado Pabellón Amarillo está el stand “Todo libro es político”, que aglutina a los sellos La Cebra, Tinta Limón, Milena Caserola, Hekht, El cuenco de Plata y DocumentA/Escénicas, entre otros. El lema que eligieron para debatir y reflexionar este año es “Alquilar o leer”. “¿Cuánto vale el metro cuadrado de tus lecturas y el desalojo de tu tiempo de ocio? ¿Podremos construir nuevas casas con ladrillos de libros o es más caro el papel que el cemento? ¿Los amenities incluyen bibliotecas de usos múltiples?

Vivir en ciudades con las plataformas cada vez más presentes en nuestros consumos nos pone al borde de tener que repensar las prácticas habituales, de comprar libros, ir a ferias, vivir en casas”, advierten los editores agrupados en “Todo libro es político”. “La pregunta ¿Alquilás o leés? surge de la experiencia de nuestras lecturas y editoriales, donde vemos el vertiginoso modo en que las ciudades son excluyentes. Cada vez hay menos propiedades en alquiler para vivienda y más en alquiler temporario”, describen los editores y precisan que este tema es el puntapié para una indagación colectiva en la que se proponen imaginar modelos de ciudades alejadas de las precariedades creadas por la globalización y el capitalismo de plataformas.

“Hay tres grandes cosas que están sosteniendo a gran parte del mundo editorial argentino”, cuenta Matías Reck, editor de Milena Caserola. Ese trípode está integrado por las exportaciones (aunque no sean grandes volúmenes), las compras del Estado (tanto provincia de Buenos Aires, como Nación y la Ciudad) y los créditos o los plazos de pago en las imprentas. “A pesar de la crisis económica que podemos decir que es terminal, los stands desbordan de libros y se espera que un millón quinientas mil personas comprarán libros, no sólo de afuera con dólares muy beneficiosos, sino gente de acá. Si bien el salario está hiperdeprimido, el libro sigue siendo una mercancía extremadamente económica. Hoy por 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 pesos no hay nada, y un libro cuesta eso”, plantea Reck con una mirada que él mismo define como “optimista”.

Dólar book

La editora de Hekht, Marilina Winik, se refiere a las expectativas. En las jornadas profesionales, que se realizaron del martes al mismo jueves que se inaugura la Feria, las librerías y los distribuidores de América Latina compraron libros porque “les cuesta muy barato”. Pero después de la Feria las editoras y editores tendrán que volver a las imprentas a imprimir y ahí volverán a la realidad más dura: el papel aumenta en dólares y no hay políticas públicas para el sector. “Necesitamos un dólar libro, algún tipo de beneficio para nuestro sector”, propone la editora. “La industria del libro en las ferias internacionales mueve muchísimo público, muchísimos profesionales, muchísima industria y concretamente no hay ningún tipo de apoyo a la edición. Las editoriales tenemos que exportar porque con lo que ganamos acá y los precios del papel en dólares no hay forma de que podamos subsistir”, reconoce Winik. “Como trabajamos mucho con la exportación, justamente nos parece que un dólar libro o un dólar book, lo que podría llegar a producir es que tengamos un precio un poco más amigable para que incentive a la industria editorial. El problema que tenemos es que si nosotros recibimos dólar oficial no nos incentiva en absoluto”.

Controlar la ganancia empresaria

Julio Patricio Rovelli López, editor de El cuenco de plata, se muestra preocupado, como muchos otros editores, por la reciente estampida del dólar blue. “Cuando hoy en sectores de la derecha hablan de dolarizar, hay que ser claros: es urgente controlar la ganancia empresaria. Las dos empresas que producen papel para libros en Argentina no tienen gastos en dólares, pagan sueldos en pesos y ponen precios dolarizados. Este gobierno nunca controló lo que ganan los grandes grupos monopólicos. Hoy imprimir un libro sale el 170% más de lo que valía el año pasado. El ecosistema de la edición independiente tiene como fin hacer buenos libros, no la ganancia, esa es nuestra fortaleza; pero no hay ninguna regulación estatal que nos proteja”, explica Rovelli López y agrega que se nota “una retracción en el consumo desde hace varios meses” y cree que la Feria no será la excepción. “Los lectores van a ser muy cautelosos con la corrida en curso. Aunque la verdad los libros van a estar accesibles con relación a los aumentos que se vienen”.

El grupo Octubre en la Feria

El grupo Octubre participará de la 47° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La programación incluirá presentaciones de libros, charlas y debates en el stand 705 del Pabellón Azul, pero también en diversas salas del Predio de la Rural. La primera actividad será el domingo 30 a las 19 en el stand con la presentación de La mano de Diego, de Micaela Domínguez Prost. Gran expectativa genera la presentación del libro de José Luis Rodríguez Zapatero, No voy a traicionar a Borges, editado en Argentina por Octubre, el próximo lunes 1° de mayo en la sala Carlos Gorostiza. Daniel Santoro y Javier Romero hablarán sobre el trabajo de la artista plástica Marina Olmi, El amor vence, el martes 2 a las 19 en el stand. En la sala Horacio González, el miércoles 3 a las 19, la charla versará sobre El manuscrito Bonaparte, de Luis Bruschtein, con Stella Calloni, Rudy y Alejandro Sanz.

José Luis Rodríguez Zapatero (Imagen: EFE)

Como todos los años la poesía tendrá un espacio para poder escuchar las voces de los poetas. En el encuentro poético de esta edición leerán sus poemas César González, Ema Vilches, Martha Megan, Dolo Trenzadora, Gabriela Franco y Unai Rivas Campos, moderados por Carla Lorenzo y César Saravia, el jueves 4 a las 19 en el stand. Qatar, diario de un viaje alucinante, de Juan José Panno, un libro sobre la experiencia mundialista, se presentará el viernes 5 a las 20.30 en la sala Rodolfo Walsh. Otro libro que alentará el debate es Las parturientas. Historias de gestaciones y abismos, de Agustina Kamper, que se presentará el domingo a las 19 en la sala Victoria Ocampo. En el stand, el lunes 8 a las 19, Jorge Cholvis reflexionará sobre su libro La Constitución del 49.

Uno de los platos fuertes del menú será el octavo tomo de Tapas que hacen historia, el segundo gobierno de Cristina Fernández (2011-2015), las tapas de Página/12, que se presentará en la sala José Hernández, el martes 9 a las 19.30. Ulises Gorini, el autor de Hebe Bonafini. Los caminos de la vida, conversará con Alejandra Bonafini en un homenaje a Hebe que se realizará en el stand, el jueves 11 a las 19. El cierre llegará el domingo 14 a las 20.30 en la sala José Hernández con Las cartas del Capitán, de Hugo Soriani, libro prologado por Mariana Enriquez que se presentará con el autor acompañado por Taty Almeida, autora del epílogo, Eduardo Aliverti, Nora Veiras, Víctor Hugo Morales y Rep, que dibujará en vivo.