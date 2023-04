José Luis Espert va camino a sumarse a Juntos por el Cambio. El dirigente venía anunciando que estaba en negociaciones con la alianza opositora para integrarse. Su principal escollo, en intentos pasados, habían sido los pruritos del radicalismo y la Coalición Cívica. Pero ambos saludaron públicamente su futura incorporación y le dieron la bienvenida, después de que Espert envió una carta diciendo que había que explorar un acuerdo. Lo que pudo el miedo a Javier Milei. Desde el larretismo, Diego Santilli venía hace tiempo intentando sumar al dirigente, para que no le reste votos en la disputa bonaerense. Y, a su vez, con su incorporación buscan frenar la sangría hacia el candidato de Avanza Libertad. No obstante, el PRO fue el único que no saludó la llegada de Espert. Habrá un encuentro de su mesa nacional para debatirlo.



Espert ya venía anunciando esta decisión hace tiempo, pero la concretó con una carta dirigida a los presidentes de los tres partidos de Juntos por el Cambio. En ella, pronostica que "la bomba" le va a explotar al Gobierno actual y que tendrá que venir una coalición opositora no solo a ganar las elecciones sino a poder gobernar después. "Se ha conformado un Nuevo Espacio Opositor a la altura de las circunstancias, no solo, para ser una opción electoral competitiva, sino también para ser una efectiva coalición de gobierno", escribió Espert. "Les solicito la conformación de este nuevo espacio y la posibilidad de competir abiertamente por todos los cargos electivos, aprovechando el ordenamiento legal dispuesto por la Ley (PASO). Así mismo, propongo que se lo denomine: Juntos por el Cambio y la Libertad”, indicó.



Bienvenida



Si bien faltaba la confirmación del presidente del PRO, Federico Angelini, sobre esto último, Espert consechó todas respuestas positivas de sus futuros aliados. Uno de ellos fue el presidente de la Auditoría General de la Nación, Miguel Angel Pichetto, quien dijo: "Espert y su partido incorpora una corriente de pensamiento liberal y consolida el frente opositor".​ "Tengo una mirada totalmente positiva. Hay que sumar en lugar de restar, en política siempre es conveniente eso", dijo Pichetto, quien analizó que la incorporación de Espert les sumará votos.



Pero el problema para sumar a Espert, hace algunos años, habían sido los requisitos que le pusieron para sumarse. Este año, los dirigentes de Juntos por el Cambio están seriamente preocupados por el factor Milei, así que hubo suelta de bienvenidas de los principales partidos, empezando por la UCR. "Para dar vuelta la Argentina hace falta un espacio político formado con gente capaz, trabajadora y decidida. Salir de esta crisis requiere madurez y unidad. Por eso, como presidente de la UCR, saludo la incorporación de Espert a Juntos por el Cambio", escribió el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. "Sé de su enorme preocupación por la frágil situación del país, y creo que es necesaria la ampliación de Juntos por el Cambio con espacios que estén comprometidos con nuestra ciudadanía. Con orden y capacidad de gestión, vamos a revertir el desastre que nos deja este gobierno", aseguró el candidato a presidente radical.

"La inclusión de Espert a Juntos por el Cambio será una novedad muy saludable. Es fundamental ampliar y fortalecer la coalición para terminar así con el kirchnerismo. José Luis aporta con su reconocida trayectoria económica y sus ideas de libertad", se sumó el candidato a gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Los radicales le sumaron a sus felicitaciones un pedido a sus socios del PRO de que bajen los niveles de interna que vienen teniendo.

Elisa Carrió igualmente saludó la llegada de Espert. El encargado fue el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, quien escribió: "Recibí una carta de Espert, del espacio Avanza Libertad, en que expresa su preocupación por la crisis económica de un gobierno sin rumbo. En ella propone ampliar el espacio opositor, sumándose a Juntos por el Cambio para aunar esfuerzos y llevar adelante las políticas de estado que permitan superar la decadencia y promover el progreso y desarrollo sostenido del país. Para la Coalición Cívica, Juntos por el Cambio debe ser siempre un espacio amplio, que sume a todos aquellos que defiendan la democracia, la libertad, el humanismo y los valores republicanos. Por eso apoyo la propuesta de Avanza Libertad de sumarse a nuestro espacio. El país necesita de cada uno de nosotros para salir adelante".

Espert les contestó a ambos presidentes, en un intercambio de flores: "Estamos en un momento clave de la historia, donde la gente pide unidad para derrotar al kirchnerismo. Podemos discutir los puntos que nos diferencian, pero debemos potenciar aquellos que nos unen. Gracias a la CC por respetar nuestras diferencias teniendo en cuenta que la gente espera grandeza de todos nosotros".

Silencio PRO

No obstante, el único espacio que no saludó a Espert fue el PRO. Esto es aun más extraño si se tiene en cuenta que Santilli era el primero en querer sumarlo. Pero el PRO no es solo el larretismo. El presidente del PRO, Federico Angelini, puso el freno de mano a la ola de saludos y buena onda, y pidió esperar a discutirlo en la mesa nacional del PRO antes de salir a decir nada. "Conceptualmente estamos de acuerdo en la ampliación, pero hay distintas opiniones y tenemos que conversarlo", indicaron en la cúpula del PRO. Angelini no es de la línea de Larreta: está más cerca de Patricia Bullrich y Mauricio Macri.



Santilli, de hecho, salió con su propio saludo: "Desde el 2021 sostengo que es clave ampliar nuestro espacio y siempre quise que Espert compita dentro de nuestra PASO porque le hubiéramos ganado por más distancia al peronismo unido", sostuvo. "Celebro la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio", remarcó.



¿Será este otro motivo de disputa dentro del PRO? De ser así, los pronunciamientos públicos de los presidentes de los otros tres partidos funciona como una presión para que se definan a favor de Espert. Queda ver si los amarillos definen, finalmente, la incorporación de Espert a la alianza opositora.