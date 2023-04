La periodista de Página|12 y cantante Irina Hauser y productor musical y líder de la banda Árbol Eduardo Schmidt se presentan en Café Berlín este domingo en el que será un interesante cruce de dos mundos: las noticias y la música; la política y el punk.



Esta mezcla quedó expuesta en la creación de No mientas más, una canción que fue compuesta por ambos artistas. “Nos juntamos y armamos una canción donde el mundo de ella se juntó con el mío, que vengo del punk”, comentó Schmidt por AM750.

Además, explicó en qué contexto compusieron el tema: todo comenzó, justamente, la misma tarde en la que se dio a conocer todo el escándalo de los chats de Lago Escondido, donde empresarios, jueces y funcionarios porteños conspiraron para ocultar el viaje a la mansión del magnate Joe Lewis.

Chats en los que la propia Hauser aparecía mencionada. “Nunca había hecho una canción de protesta, de denuncia. Hay como algo que nos está pasando a los periodistas, que es que de pronto parte de nuestra tarea se volvió desarmar las mentiras de otros”, comentó la comunicadora en Aquí, allá y en todas partes.



Bajando al pentagrama, agregó: “No es solo desarmar lo que dicen otros. Es qué hay detrás. Es un tema que me da vueltas. Que me jode. Me jode cómo se miente descaradamente. Yo le agradezco a Edu, porque a veces tiendo a ser más metafórica. Él me dice que vaya al grano y cante como se me antoje”.

Finalmente, al respecto, el líder de Árbol apuntó: “Me gustan estos encuentros donde lo que sale no hubiese salido de otra manera. Sobre todo cuando vienen de mundos diferentes. Ahí el resultado es más interesante. Así que bueno, la yunta está buena”.