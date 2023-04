Cristina Fernández de Kirchner nombró este jueves a Bernard Arnault, el hombre más rico del mundo, durante la clase magistral que brindó en el Teatro Argentino de La Plata, al referirse sobre la actualidad del capitalismo y la profundización de la concentración del ingreso en las clases más altas.

"La gran discusión no va a ser si el capitalismo sí o no, sino quién conduce los procesos de producción para no dañar tanto el medio ambiente, y para que haya mayor igualdad; si dejamos a los mercados, o si el Estado y la política vuelven a tomar la dirección", sentenció la vicepresidenta durante el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK).

En este marco, y a 20 años de la elección que le permitió a Néstor Kirchner acceder a la presidencia, la titular del Senado reflexionó sobre la "evolución del capitalismo financiero", al cual calificó como "alejado de la realidad", y preguntó sobre quién era el hombre más rico en la actualidad.

Cristina Kirchner habló en el Teatro Argentino de La Plata.

"Cuando el capitalismo significaba que el dinero para reproducirse debía pasar por el circuito de producción de bienes y servicios, y no solo en el financiero, el hombre más rico podía ser Henry Ford, porque vendía autos y era innovador tecnológicamente. Luego fue Paul Getty, el dueño del petróleo, porque era la energía; después fue Bill Gates; y hasta hace poco era Elon Musk, también por tecnología", explicó Fernández de Kirchner.



Y añadió: “¿Ahora saben quién es el hombre más rico del mundo? Un francés, Bernard Arnault, que es el dueño de las marcas de lujo que le vende a los ricos del mundo. Es el dueño de Gucci, Christian Dior, Tiffany's, de Cartier”.

En esta línea, CFK apuntó que esta situación significa que hay "una modificación y profundización de la concentración del ingreso" y que "nada bueno puede salir de eso".

Quién es Bernard Arnault, el dueño del grupo LVMH

Bernard Arnault es el presidente del gigante de artículos de lujo LVMH (Louis Vuitton - Moët Hennessy, por sus siglas), quien meses atrás destronó a Elon Musk como la persona más rica del mundo, según los rankings de principales fortunas elaborado por Forbes y Bloomberg.

Según las mencionadas publicaciones, Arnault tiene una fortuna valuada en 238 mil millones de dólares, seguido por Musk, dueño de empresas como Tesla, Twitter, y SpaceX, con US$ 171 mil millones; y Jeff Bezos, fundador de Amazon, con US$ 132 mil millones.

El empresario francés nació el 5 de marzo de 1949 en Roubaix, al norte de Francia. Estudió Ingeniería Politécnica y trabajó en el negocio familiar, una empresa de obras públicas de la cual eran propietarios.

Foto: EFE.

En 1971, vendieron el inmueble y se dedicaron a la construcción, área en la que hicieron una gran fortuna. En 1985, Arnault tomó 15 millones de dólares de ese negocio para comprar Christian Dior.

Actualmente, Arnault, de 73 años supervisa un imperio de unas 70 marcas de moda y cosméticos, incluidas Louis Vuitton, Sephora, Kenzo, Bulgari, Givenchy, Moët & Chandon, Hennessy, Dom Pérignon, el mítico hotel Cipriani de Venecia y el tren Orient Express.

En enero de 2021, adquirió la joyería estadounidense Tiffany & Co por 15.800 millones de dólares, lo que se cree la mayor adquisición de una marca de lujo de la historia, según Forbes. En 2019, invirtió 3.200 millones de dólares para apoderarse del grupo hotelero de lujo Belmond, el cual tiene 46 hoteles, trenes y cruceros fluviales.

Seguí leyendo