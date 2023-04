El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la UCR, Gerardo Morales, aseguró que los radicales tienen "en el 70 por ciento del país candidatos muy competitivos", mientras que "los amigos del PRO tienen más diferencias entre ellos".

A la vez, aseveró que siempre hicieron "una oposición responsable", pero advirtió que "hay una inflación que no para, una situación difícil que el Frente de Todos generó y se tienen que hacer cargo y dialogar".

Morales estuvo en La Plata, donde fue recibido por un grupo de manifestantes del "Foro por la democracia y por la libertad de los presos políticos" que le reclamó por la libertad de Milagro Sala, ante lo cual afirmó que "en Jujuy se gobierna con la Constitución en la mano" y que "el que está preso es porque le robó a los pobres".

Al referirse a las internas de Juntos por el Cambio (JxC) analizó: "Hoy los radicales tenemos en el 70 por ciento del país candidatos muy competitivos, no es fácil pelearla desde el interior, pero lo hacemos con nuestras ideas".

"Los amigos del PRO tienen más diferencias entre ellos y las tienen que zanjar. En los próximos días tenemos una reunión donde vamos a proponer bajar los decibeles, porque acá lo importante es darle soluciones a la gente", anticipó el presidente de la UCR.

"Queremos imponer nuestras ideas de más trabajo y más producción. No vamos a masacrar a la gente. Hay que ordenar las cuentas públicas, darle soluciones a la gente poniendo un país en marcha. Hay que generar trabajo. No vamos a dinamitar todo", agregó Morales, diferenciándose de Mauricio Macri. En la misma línea, dijo que no está de acuerdo con privatizar Aerolíneas Argentinas. "Creemos en un Estado presente pero también en el sector privado. Queremos ordenar las cuentas públicas con un programa de producción", dijo.

Sobre la incorporación del diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert a JxC aseveró tiene "profundas diferencias ideológicas con él" y que "tendrá que adaptarse a los lineamientos" de su espacio, y al ser interrogado sobre el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a calificarlo como "un loco y un desquiciado".

Morales mantuvo un encuentro con representantes del Colegio de Médicos de La Plata y asociaciones de profesionales y profesores de la Facultad de Ciencias Médicas con los que abordó la situación que está atravesando la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Además se reunió con la Federación Empresaria de La Plata.