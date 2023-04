Central lleva esta noche a Córdoba su ilusión de asumir protagonismo grande en Liga Profesional. Los canayas visitan a Talleres con el propósito de apuntalar su buen momento con una victoria, expectativa que tiene hoy a once mil hinchas movilizados al Mario Alberto Kempes para alentar el equipo. Miguel Russo evalúa la vuelta de Juan Cruz Komar y es probable que no sea titular Ignacio Malcorra por no estar en plenitud física. Lo televisa TV Publica desde las 20.30.

Hasta hace tres fechas, el puntero River tenía en Central (23 puntos) y Talleres (21) a dos de sus más próximos perseguidores. River no paró de ganar, Central sumó dos empates consecutivos y Talleres tres juegos sin victorias. Es por eso que ambos equipos esta noche asumen la necesidad de encontrar los tres puntos para conservar las aspiraciones de colarse y mantenerse entre las primeras posiciones, más allá de la distancia que saque el millonario.

Central viene de un buen partido ante Boca. Fue la mejor actuación del torneo pero eso no convence a Russo a dejar a un lado su pragmatismo: jugar con línea de cuatro en el fondo cuando el partido es en el Gigante y línea de cinco fuera de casa. Es por eso que Komar tiene muchas posibilidades de ingresar a la defensa pero Giaccone tiene chances de seguir en el equipo dado que Malcorra no se recupera del golpe que sufrió ante Atlético Tucumán y hoy es probable que sea suplente. Otras opción es que salgan Malcorra y Giaccone e ingresen Komar y Gino Infantino o Francis Mac Allister.

El canaya visitará a un Talleres que atraviesa un presente de dudas, tras dos empates y la caída ante Estudiantes en La Plata. Pero el equipo de Javier Gandolfi tuvo muy buenas presentaciones en el torneo y aspira hoy a recuperar su mejor juego. Más aún porque esta noche el equipo recupera a delanteros ausentes por lesión en las últimas rechas: Nahuel Bustos y Diego Valoyes. El primero es probable que sea titular, mientras que el colombiano estaría entre los relevos. El retorno de Ramón Sosa, por su parte, aún es incierto y a último momento le definirá el entrenador.

Talleres: Herrera; Benavídez, Catalán, Suárez, Pasquini; Villagra, Franco; Sosa o Valoyes, Garro, Pizzini, Sosa o Depietri; Santos. DT: Javier Gandolfi.

Central: Broun; Martínez, Mallo, Komar, Quintana, Alan Rodríguez; Montoya, Ortiz, Campaz; Malcorra; Veliz. DT: Miguel Russo.

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Mario Alberto Kempes

Hora: 20.30

TV: TV Pública y ESPN Premium