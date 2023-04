Los aspirantes a competir por la jefatura del gobierno porteño con la camiseta del PRO no logran ponerse de acuerdo sobre el modo de dirimir la interna, ya no en Juntos por el Cambio sino dentro del propio sello amarillo. Fernán Quirós y Jorge Macri volvieron a exponer sus diferencias en público: mientras el ministro de Salud bendecido por el alcalde Horacio Rodríguez Larreta reclama que el partido se presente a las primarias con un único candidato, que debería surgir de “la opinión de la gente”, el intendente de Vicente López que pidió licencia para asumir como ministro porteño, a quien respalda su primo Mauricio Macri, replicó que “no hay que tener miedo a que la gente elija” y aseguró: “Voy a competir en la PASO”.

“Yo estoy convencido y quiero que la sociedad me dé la oportunidad de ser jefe de gobierno, pero a las PASO, en el PRO, deberíamos ser capaces de ir con un solo candidato para competir con los otros partidos”, sostuvo Quirós. “De acá a las PASO los integrantes del PRO deberíamos hablar y el candidato que sea más valorado debería ir luego a competir con el resto de los partidos”, agregó, en declaraciones a radio Rivadavia. Según el ministro de Salud, “es la opinión de la gente la que tiene que ordenar quién va de candidato y nosotros tenemos que darle la oportunidad al porteño de tener un candidato del PRO para ser votado”, y ofrecer “una propuesta innovadora”. Esa definición “podría ser” mediante encuestas pese a que “en general están fallando mucho por la selección de las muestras”, dudó Quirós, aunque estimó que esa metodología “en la ciudad se puede corregir”. Consultado sobre si Larreta tiene preferencias sobre su precandidatura en detrimento de la de Macri, respondió que “es natural” ya que con el jefe de gobierno viene “trabajando hace ocho años” y tiene “sintonía en términos de trabajo y empatía”.

Más tarde, consultado sobre las palabras de Quirós, llegó la respuesta de “Más Jorge que Macri”, según su original presentación en la campaña 2021. “Yo voy a competir en la PASO. El sistema actual de boleta única permite que la gente elija a su jefe de gobierno, a quien desea que sea, más allá de la discusión de lo nacional, y tengo mucha confianza de poder consolidar ese vínculo con el porteño. Mucha gente de la ciudad conoce mi gestión en Vicente López, el sistema es transparente, fácil, y si hay más de un candidato no es un problema, la gente elige”, dijo en la misma emisora.

Consultado sobre la posibilidad de dirimir la puja interna por un método que no sean las PASO, recordó que “hace tiempo que planteé una pre-interna, no se aceptó y ahora está este sistema planteado y hay que ir a la cancha, a competir. No hay que tenerle tanto miedo a que la gente elija”. Citó como antecedente su experiencia en Vicente López: “En mi primera elección a intendente, en 2011, hace muchos años ya, nueve de cada diez personas me eligieron cortando boleta. Fui con un presidente que sacó 6 mil votos y yo saqué 62 mil", recordó en referencia al duhaldista Frente Popular, que terminó quinto a nivel nacional.

“Si alguien quiere dar un paso al costado, lo puede hacer. No es mi caso. Yo asumí un compromiso con los porteños, lo refrendo todos los días”, añadió. Enumeró elogios que asegura le dispensan por las calles de Buenos Aires y aseguró que “asumo un compromiso con cada uno de ellos”, por ende “¿por qué voy a desandar ese compromiso que consolido todos los días?”

Además de Quirós y Macri, en la ciudad figuran como precandidatos de Juntos por el Cambio la ministra Soledad Acuña, también por el PRO, aunque se presume que terminará siendo candidata a vice; Graciela Ocaña por Confianza Pública, Ricardo López Murphy por Republicanos Unidos; y Martín Lousteau por Evolución Radical. Quienes en el PRO abogan por dirimir la interna antes de las PASO temen que dividir el voto amarillo termine encumbrando a Lousteau. El viernes, la cúpula partidaria se reunió en San Isidro para distender el conflicto generado cuando Larreta decidió convocar a elecciones concurrentes sin el aval de Macri y de Patricia Bullrich. La determinación de utilizar la boleta única electrónica para los comicios porteños hizo estallar al ala más dura del PRO. Hubo foto de unidad, pero no hubo ningún acuerdo sobre las candidaturas. “La tensión interna tuvo que ver con que este tipo de cosas se dialogan antes. ¿Tenía derecho Horacio como jefe de gobierno a decidirlo solo? Sí, pero no es lo habitual y eso tensó las relaciones”, dijo Jorge Macri, aunque -aclaró- lo considera un tema cerrado.