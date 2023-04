A 46 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, se rindió un homenaje en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi) con diversas actividades artísticas y la reinauguración de la Carpa del Pañuelo Blanco, que fue reconstruida tras años de desfinanciamiento estatal. El recuerdo de Hebe de Bonafini se hizo presente con la instalación artística permanente "El pañuelo blanco", la lectura de un poema de Demetrio Iramain y una charla abierta denominada "Para nombrar a Hebe". Las integrantes de Madres Carmen Arias, Irene Chueque y Sara Mrad también dedicaron unas palabras a la histórica dirigente y coincidieron en que "no se puede nombrar a Hebe en el pasado, porque ella sigue presente". Sobre el final de la jornada, el cierre musical estuvo a cargo de Teresa Parodi, primera directora del Ecunhi, el espacio que acaba de cumplir 15 años.



"Acá está Hebe, multiplicada en cada uno de nosotros", dijo Verónica Parodi, directora del área socioeducativa del Ecunhi al inicio del encuentro titulado "Soles y flores para Hebe" con el que se celebró un nuevo aniversario de la ronda de las Madres y de la fundación del espacio artístico, inaugurado en enero de 2008, tres años después de la conformación del predio de la ex ESMA como Espacio de la Memoria. Fue el primer aniversario sin la histórica referente, que falleció en noviembre pasado.



Allí estaban, para traerla a ese lugar tan cargado simbólicamente en la historia de las Madres, Carmen Arias; Sara Mrad, de Tucumán, e Irene Chueque, de Mar del Plata. Arias fue la primera en tomar la palabra y contó cómo recibió un pañuelo blanco en 2017 por parte de la entonces presidenta de la Asociación Madres, durante una marcha a Luján en la que se conmemoraban 40 años de su fundación. "Ella me dijo 'Carmen esto es para vos, para que lo uses siempre con nosotras'. Y yo en ese momento me puse a llorar y le dije 'yo tengo el pañuelo de mi mamá'. Y como es Hebe, me dijo: 'Sí, pero este es tuyo'". Con el recuerdo de su hermano, Ángel Arias, desaparecido durante la dictadura, la referente aseguró: "Las Madres siempre dicen que el pañuelo es un abrazo. Y yo antes cuando marchaba cantaba las consignas con las demás personas, pero desde que tengo el pañuelo no las puedo cantar, veo a mi hermano".

"No puedo nombrar a Hebe en el pasado. Está presente siempre por sus enseñanzas", sostuvo a su turno Mrad. "Hebe está en nuestro corazón. Hebe es la luz. Las Madres siempre hemos dicho que nos parieron nuestras hijas e hijos, pero a nosotras nos parió Hebe", afirmó. Chueque, por su parte, aseguró que "estamos atravesando momentos difíciles, complicados, sin embargo estamos celebrando la vida, el amor al otro, la generosidad, los ideales de nuestros hijos". Y recordando a Hebe, destacó: "Te extrañamos pero estamos aquí para comprometernos en mantener encendido ese fuego de amor revolucionario que has sabido por muchos años marcarnos".

"Un ícono inconfundible"



El homenaje comenzó en la Carpa del Pañuelo Blanco, un espacio emblemático que fue restaurado por los trabajadores del Polo Productivo del Espacio Memoria y el equipo del Ecunhi, tras años de desfinanciamiento durante el gobierno macrista. Un enorme muñeco de Hebe, construido por la agrupación Los Chicos del Pueblo, esperaba en la puerta de la carpa. "Les queremos regalar esta Hebe para que esté donde ustedes deseen. Pero como la lucha es para siempre, les pedimos por favor que nos la presten para que cada vez que haya una marcha de Los Chicos del Pueblo, Hebe nos acompañe", dijo el referente de la agrupación.

Ya en el auditorio, la charla abierta "Para nombrar a Hebe" contó con la participación de la directora periodística de Página/12, Nora Veiras, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, y el exresponsable del área de prensa de Madres Luis Zarranz. "Tenemos que celebrar ser contemporáneos a las Madres de Plaza de Mayo", dijo Zarranz. Y reveló cuáles fueron los argumentos que dieron las Madres al momento de entregar un pañuelo a Veiras y a Catalano, quienes lo recibieron de parte de Hebe en 2017 y 2018. "Se lo daban a una amiga y compañera entrañable que además es una de las mejores periodistas del país. La queremos reconocer como periodista que se juega, que se jugó y se la va seguir jugando", dijo en relación a Veiras. Mientras que al entregar el reconocimiento al dirigente gremial, sostuvo que "las Madres siempre elegimos a las personas que brillan, cuestionan, son comprometidas y respetan el pañuelo blanco. Nos parece que el Tano Catalano es uno de ellos. Como sindicalista, como hombre de trabajo y como joven". Finalmente, nombró con 46 palabras a Hebe, ya que el suyo es "un nombre colectivo": "Cuando nombramos a Hebe hablamos siempre en plural", afirmó.

Daniel Catalano, Luis Zarranz y Nora Veiras Imagen: Adrián Pérez.

Catalano recordó cómo la referente se puso al frente de la lucha por la liberación de Facundo Jones Huala en 2017 y afirmó que "fue muy hermoso, porque de eso también se ocupaba, además de conseguir ropa para los pibes del barrio, comida, estaba ocupándose de un pibe que está haciendo una huelga de hambre en Esquel". Y dijo: "Le salvó la vida a Facundo como a tantos otros compañeros. Son experiencias únicas que son las que van pariendo las Madres en cada acción que ellas hacen".



A su turno, Veiras sostuvo: "Creo que toda persona que sueñe con un mundo mejor no puede no conmoverse ante la imagen, ante el símbolo que son las Madres. Y Hebe es un ícono inconfundible, es un sustantivo transformado en adjetivo de lucha". A continuación, recordó algunos intercambios con la dirigente de Madres, en los que veía "esa cuerda de sensibilidad, de esponja con lo popular que es lo que la transformó en una líder de masas". "Hebe estará presente siempre -destacó-. La lucha de las Madres es el ejemplo y la felicidad de poder compartir en esta época aciaga de la historia saber que siempre que se lucha se pueden lograr objetivos a pesar de los obstáculos que permanentemente se ponen."

Informe: Diego Castro Romero.