Trece personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana y teléfonos celulares fue el saldo de doce allanamientos realizados en forma simultánea en Vía Honda, en el extremo este del barrio Triángulo y Moderno. Los operativos fueron realizados por el Departamento Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal tras una investigación que demandó dos meses en el marco de reuniones multiagenciales. El operativo policial terminó con la detención de "Pelo duro", el líder de la banda detenido. También lograron atrapar a varios “soldaditos” que fueron descubiertos infraganti vendiendo en la calle.

El señalado como líder de una banda dedicada al narcomenudeo fue apresado -en momentos en que se preparaba para festejar su cumpleaños, junto con otras 12 personas en allanamientos simultáneos realizados en un pasillo del interior del humilde barrio, que tiene uno de los mayores índices de homicidios violentos de los últimos tiempos.

El año pasado Pelo Duro había sido procesado por tráfico de drogas luego de un siniestro vial ocurrido el 2 de mayo del 2022 en la ruta nacional 11 dentro de territorio provincial, después que dejó abandonada la camioneta Toyota Hilux con casi 500 kilos de marihuana.

Luego de estar detenido fue liberado y siguió operando con la venta de droga bajo la modalidad narcomenudeo. El operativo en busca de la banda se llevó a cabo tras dos meses de investigación.

Los allanamientos se realizaron en la calle Cerrillos al 3900. La policía ingresó por un largo pasillo que da a varias propiedades. En una de las casas se encontraba el cabecilla de la banda que estaba preparando su festejo. Al revisar la vivienda, se encontró una bolsa con envoltorios de marihuana y cocaína listos para la venta.

En otra de las viviendas del pasillo vivía una familia donde todos eran miembros de la banda y se dedicaban a la venta de drogas. Allí encontraron varios envoltorios con sustancias.

Según informó la propia fuerza, los allanamientos se concretaron a raíz de una investigación de 2 meses de duración surgida en el marco de las reuniones multiagenciales, con la colaboración de grupos de irrupción de diferentes áreas junto a la Gendarmería Nacional, que colaboró con la saturación externa en el barrio.

Los agentes incautaron un total de 415 envoltorios de cocaína y 246 envoltorios marihuana fraccionados para su comercialización, recortes de nylon, trozos de cinta de embalar, 2 balanzas de precisión, elementos con vestigio de cocaína, un envoltorio de marihuana compacta, una bolsa con cocaína, un pan de marihuana, un trozo compacto de marihuana, 7 celulares, dinero, documentación de interés y un vehículo Renault Duster.

Las medidas ocurrieron en Dr. Rivas entre Avellaneda y Patagones, Presidente Quintana entre Avellaneda y Patagones, Pasillo Manantiales y 1801, Manantiales entre 1801 y 24 de Septiembre, Avellaneda 3600, Pasaje 1801 al 4100, Manantiales 3600, Felipe Moré 3800, Cerrillos al 3800 y 3900.

Los aprehendidos mencionados en la investigación son Julián H., de 24 años; Miguel R., de 33; Melisa E., de 32; Nahuel C., de 23; Matías G., de 28; Hugo G., de 47; Liliana M, de 56; Julio C., de 71; Alejandro E.; Guillermo M, de 31; Bernabé C, de 31, Ximena H, de 35, Angel C., de 33 años.