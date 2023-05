“Así está la gente”, dice Amancio Ángel. El cacique de Chorrito, una de las comunidades wichí que se dispersa en el extenso norte salteño sobre la jurisdicción del municipio de General Ballivián, en el departamento San Martín, muestra a mujeres sentadas en el fresco día que tienen por estos momentos en el norte provincial.

Entre ellas hay algunas que esperan ser atendidas, pero las demás fueron junto a sus familiares varones a cumplir con la toma de la salita de Salud de Corralito, que según Ángel, está cerrada desde hace dos semanas sin médicos, enfermeros o ambulancia que les socorran en caso de necesitarlos.

“Hay una señora de cincuenta años o más que recién llega y con mucho dolor de vesícula”, afirmó Amancio al contar la situación a Salta/12, mientras adelantaba que la decisión de las comunidades cercanas (como Misión Chorrito y Pozo Fuerte, de donde era la paciente que precisaba la atención) era mantener la protesta. La medida continuaría hasta que se acerquen a hablar con ellos autoridades del Hospital de General Mosconi, al que pertenece el centro sanitario.

Aunque Ángel afirmó que nadie llega por el lugar al menos desde hace dos semanas, el subgerente del Hospital de General Mosconi, Rodolfo Franco, indicó a este medio que en la mañana de ayer fue una ambulancia con enfermeros y no los dejaron ingresar. “Sin embargo, estamos haciendo lo posible para solucionar el conflicto”, sostuvo el profesional.

Zona desmontada

La salita pertenece operativamente al Hospital de General Mosconi, que también está en el departamento San Martín. La zona es uno de los lugares más desmontados en los últimos años y está rodeada de fincas. Esto genera que no solo las lluvias, sino también las aguas de las fincas que desembocan fuera de esos predios, terminen erosionando los caminos.

“Pasa que es difícil de llegar. Y casi nunca tienen médicos porque casi nunca podemos ir porque el camino está mal”, contó Franco. Aclaró, sin embargo, que nunca pasa más de una semana sin que se vaya hasta la salita de Corralito. Pero sucede que los enfermeros y la ambulancia fueron hace una semana “y no pudieron llegar” por el mal estado de los caminos.

En cuanto a las visitas médicas, afirmó que no se logró ir en todo el verano “porque no hay cómo llegar”, e incluso comentó que hubo ocasiones en las que los enfermeros fueron acercados hasta el lugar pero a la semana, cuando querían volver, la comisión que los iba a retirar no pudo ingresar a raíz del estado de las carreteras.

A las quejas de los habitantes originarios por la falta de la ambulancia , pese a que fue donada por un finquero de la zona para que quede en ese lugar, Franco añadió que “cuando están los enfermeros está la ambulancia”.

Las dificultades pululan. En la zona no hay luz, y en ocasiones los puestos de Salud cuentan con paneles solares que les permiten hacer funcionar una heladera para mantener las provisiones que necesita quien atiende. “Los enfermeros llevan las provisiones para una semana. Y no pueden llevar para más”, afirmó Franco. En cuanto al ingreso como médico, solo recordó que la última vez que lograron visitar el lugar lo hicieron en helicóptero.

Bajaron los casos de dengue

Desde el Ministerio de Salud de la provincia se informó que durante la semana comprendida entre el domingo 23 de abril y el sábado 29 de abril, se registró un 40 por ciento menos de casos de dengue respecto de la semana anterior.

La disminución se verificó en varios departamentos de mediano y alto riesgo como Capital, San Martín, Orán, Rivadavia, General Güemes, Metán y Rosario de la Frontera.

En total se confirmaron 878 nuevos casos de dengue serotipo 2 (DEN2), llevando el acumulado de 2023 a 9371 casos. En la semana anterior se habían notificado 1465.

En Anta se registraron 117 casos; en Cafayate, 1; en Capital, 139; en General Güemes, 26; en San Martín, 182; en La Caldera, 2; en Metán, 13; en Orán, 239; en Rivadavia, 135; en Rosario de la Frontera, 20; en Rosario de Lerma, 2, y en Santa Victoria, 2.

No se han confirmado nuevos casos de fiebre chikunguña, manteniéndose el acumulado de 15 casos en 2023.

También se notificaron 13 nuevos casos de covid-19: 7 en Capital, 4 en Orán, 1 en General Güemes y 1 en Los Andes. El total acumulado de 2023 asciende a 1158 casos. La cantidad de contagios, desde el inicio de la pandemia, es de 167.595. No se notificaron nuevos decesos a causa de la covid-19. En lo que va del presente año, los fallecimientos suman 10. La cifra total de decesos desde el inicio de la pandemia es de 3517.

Se detectaron además 13 mordeduras de perros, lo que a priori se califica como accidente potencialmente rábico (APR). Hubo 5 casos en Capital, 6 en San Martín, 1 en Orán y 1 en Santa Victoria. El acumulado del año es de 374 casos.