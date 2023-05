Las emisiones corresponden a la ON Clase 17, el segundo bono verde en pesos emitido por Pampa, con tasa de interés variable Badlar Privada + 2% con vencimiento en mayo 2024 por $5.980 millones (equivalentes a aproximadamente US$27 millones) y la ON Clase 16 denominada y pagadera en dólares en Argentina, con tasa de interés fija 4,99% con vencimiento en noviembre 2025 por un monto total de US$ 55,7 millones.

Cabe aclarar que la colocación estuvo sobresuscripta y se recibieron órdenes por US$117 millones de dólares.

La emisión de este nuevo bono verde refleja el compromiso de Pampa de financiar proyectos con impacto positivo para el medioambiente y de diversificar la matriz de generación de energía del país.

Actualmente, la compañía está realizando grandes inversiones para seguir creciendo en su producción de gas natural y aumentar su capacidad instalada de generación eléctrica.

En cuanto a su negocio de gas, Pampa alcanzará una producción de 16 millones de m3/día el próximo invierno. Para ello destinó más de 1000 millones de dólares durante el periodo 2021-2023.

En lo que refiere a generación, este año anunció la construcción de su sexto parque eólico (Pampa Energía VI) de 300 MW y una inversión de 500 millones de dólares, en el partido de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Allí ya comenzaron los trabajos de las etapas I y II que equivalen a 140 MW.