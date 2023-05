“Es una situación totalitaria la que maneja Conte Grand”. Así define el escenario que se vive en el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires el titular de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Hugo Russo. En plena renegociación paritaria, parte de los planteos acercados por el gremio de los trabajadores judiciales tiene que ver con el incumplimiento de parte del Procurador General, Julio Conte Grand, de los acuerdos firmados que establecen el ascenso automático dentro de la carrera judicial y las correspondientes recategorizaciones. “Hace las cosas a su antojo y vulnera los derechos todo el tiempo”, señala.

El Secretario General de la AJB explica a Buenos Aires/12 que son derechos adquiridos que se materializan en el fuero laboral, en lo civil, y en el de familia, pero que no encuentra eco en la Procuración. Las negociaciones paritarias en el Poder Judicial de la provincia se componen de tres patas: el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema, y los sindicatos. El Ministerio Público está bajo la órbita del Máximo Tribunal de la provincia y. menciona el dirigente sindical, cuando se cierra un acuerdo paritario el procurador debería actuar consecuentemente a lo consensuado por las tres partes. “Conte Grand los desconoce, y es una locura porque en el mismo edificio un empleado del juzgado civil tuvo una recategorización con un 20% de aumento y el empleado de la fiscalía que está en frente no lo tuvo, todo por antojo del Procurador”.

El vínculo entre el sindicato y el jefe de los fiscales de la provincia es cuasi nulo. Cuenta Russo que los recibió una sola vez, que le presentaron numerosos escritos pidiendo y reclamando por estas situaciones, pero que nunca tuvieron respuesta. Su preocupación radica en que “existe una bajada de línea para que los trabajadores no se afilien al sindicato”. “Al que es afiliado le cuesta ascender y hacer carrera, y los compañeros tienen miedo”.

En su crítica a Conte Grand, Russo también recuerda que su designación es producto de una decisión política de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en 2016, nombrando a una persona “sin ningún antecedente jurídico para ocupar el cargo" y que "demostró ser alguien que se maneja como patrón de estancia”.

“El palo ideológico del que viene él odia los sindicatos, odia las organizaciones colectivas, odia el peronismo, y odia al gobierno de la provincia de Buenos Aires”, dispara el líder gremial. “No hay otra explicación.” Relata que con su antecesora, María del Carmen Falbo, había discusiones constructivas tanto con ella como con la Corte, pero con un respeto constitucional por los derechos.

Conte Grand aglutina, en su rol, la responsabilidad sobre los fiscales generales de los veinte departamentos judiciales de la provincia. “La bajada es que si hacés paro te descuenta el sueldo o te tratan de hacer una causa, y por eso en las fiscalías hay un clima de terror, oscuro, y de ojo con lo que decis”.

Hugo Russo, Secretario General de la Asociación de Judiciales Bonaerenses

Menciona el caso de la fiscal Mariana Albisu, titular de la UFI de Branden. La Asociación de Judiciales Bonaerenses le realizó una denuncia penal por maltrato laboral en octubre del año pasado y pidió su desvinculación. “El fiscal general de La Plata dijo que Albisu no puede trabajar por todas las denuncias que hizo el gremio, pero Conte Grand pasa por encima de eso y la cubre, con lo perjudicial que es con las denuncias que le han hecho los trabajadores de la fiscalía ante situaciones probadas”. Russo adelantó que piensan iniciar un juicio político a la fiscal que también por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, y puede rozar a Conte Grand”.

En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se encuentra en curso un pedido de juicio político contra el propio Procurador General bonaerense. Ya tiene dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales. Durante la exposición de los fundamentos el año pasado, la titular de la comisión y diputada por Ensenada, Susana González, enumeró tres hechos: la pertenencia política de Conte Grand evidenciada tras conocerse una foto con el entonces presidente Mauricio Macri, la persecución judicial “montada” desde la entidad que presiden, y la persecución a dirigentes gremiales desde la conformación de la denominada “Gestapo antisindical”.

Reapertura paritaria

La Asociación Judicial Bonaerense mantuvo un encuentro con representantes del Poder Ejecutivo provincial en el ministerio de Trabajo en el marco de la reapertura de las negociaciones paritarias que se están llevando a cabo con los representantes de los empleados públicos. Russo participó de la reunión convocada por la Provincia. “Firmamos un aumento del 20 por ciento para el primer trimestre y quedó pulverizado”, describió.

El pedido que aceraron desde la AJB es el de adelantar el aumento programado para julio (14 por ciento) y adherirlo al del mayo (6 por ciento). De esta forma, el siguiente cobro permitiría a los trabajadores del Poder Judicial obtener un incremento del 20 por ciento en sus haberes, totalizando un 40 por ciento en cinco meses y no en siete, como se había acordado inicialmente en febrero de este año. A su vez, se solicitó el adelantamiento de la cláusula de revisión para junio, originalmente pactada para agosto. En conjunto con estas medidas, los judiciales propuesieron idear un "mecanismo de resarcimiento" ante la pérdida de los salarios ante la inflación.

“Ya no hay paritarias anuales desde la época de Macri”, sostuvo el dirigente, quien vislumbró un escenario posible de “paritarias quincenales”. “Cada vez que aparece el número de la inflación a mediados de mes, vos ya perdiste porque cerró el mes anterior”, expresó.

Al igual que los docentes y los gremios que aglutinan a los trabajadores bajo la Ley 10.430, desde los judiciales destacaron que el gobierno provincial está “abierto a la escucha”. “Venimos del gobierno de Vidal donde había una Gestapo y te filmaban, y hoy tenemos un gobierno que te atiende el teléfono a las 6.30 de la mañana”, remarcó Russo. De todas formas, aclaró que la situación económica es extremadamente difícil.

Con el objetivo de ganarle a la inflación, como fue logrado el año pasado cuando los sueldos de los judiciales se ubicaron cinco puntos por encima del índice de precios, el dirigente recordó que el escenario de negociación durante la gestión Vidal ella no tenía predisposición de escucha. “Nos teníamos que reunir con Carlos Mahiques (ex ministro de Justicia de la provincia) que estuvo en Lago Escondido; con Hernán Lacunza (ex ministro de Hacienda de la provincia), y con Marcelo Villegas (el ex ministro de Trabajo de la provincia que se lamentó por no tener una Gestapo propia)." La Gestapo era la policía política de los nazis con Adolf Hitler.

Desde su lectura, hay una serie de cuestiones que deben ser atendidas desde el orden nacional y que escapan a la injerencia de la provincia de Buenos Aires, y apuntó a los formadores de precios. “Hoy parece que los trabajadores nos autosacamos las paritarias”, ironizó el representante de los judiciales sobre los aumentos en comida y otros gastos esenciales de la canasta básica.