Festejó, se emocionó y hasta cantó y saltó con sus jugadores en el vestuario, pero un día después del triunfo en el Superclásico, Martín Demichelis retomó la postura de seriedad que habitualmente viste y le bajó la espuma al triunfo sobre Boca para no distraerse de cara a lo que viene.

"El festejo es de los jugadores y de la gente, yo trato de no meterme pero a veces es emocionante porque por ejemplo ayer me abrazó mi hijo que es muy tímido, o por lo que vivimos con Pinola o Lux (Javier y Germán, sus ayudantes de campo) y todos los que trabajan en el día a día”, explicó el DT de River este lunes en diálogo con Radio La Red.

En cuanto a su buen arranque con el equipo -15 triunfos, un empate y 4 derrotas-, Demichelis prefirió no hablar de "éxito" ya que todavía no se ganó ningún título. "Considero que por mi manera de vivir esta profesión, esto es un día a día. Ni siquiera partido a partido. No me distraigo en esto de estar conviviendo con un presente en el que estamos ganando. No tengo redes sociales, entonces convivo con los whatsapps de mis amigos o gente conocida. No convivo con lo bueno o el 'éxito', yo no denomino a esto éxito porque todavía no ganamos nada más que partidos y tampoco convivo con las críticas", aseguró el cordobés de 42 años.

Pudor por la Michoneta

Tras el caótico final del Superclásico y los festejos de los jugadores en la cancha, no tardó en hacerse público un video del vestuario de River -publicado por el propio Esequiel Barco- donde los protagonistas cantaban que "de la mano de la Michoneta, todos la vuelta vamos a dar" y el DT se refirió a la simpática escena.

“Me da pudor porque son ellos los protagonistas y yo intento de acompañar. Sé que tengo un rol importante en el día a día en la toma de decisiones a la hora de amar un 11 pero es todo de ellos. Cuando se terminan los partidos suelo esperar detrás de la línea para saludarlos, me gusta aparecer poco y nada en las fotos y ayer entré al vestuario para felicitar obviamente, para agradecer por el esfuerzo, por estar predispuestos a ganarlo hasta último momento y me encontré con eso y me empujaron a ser parte de esa ronda, si no, no hubiese aparecido", señaló Demichelis sobre su participación en los cantitos.

"El desahogo fue el fiel reflejo de lo que estamos viviendo porque percibimos el apoyo de la gente, percibimos esas buenas energías. El equipo fue a saludar a los cuatro costados, no pasa siempre eso y creo que es porque hay armonía. Hay una unión que percibo que es fuerte, de ambas partes", agregó.

La "sensación de que Boca juntó pases"

Respecto del partido y el planteo de Boca en el Más Monumental, el "alemán" también realizó un breve análisis. "Quiero decir que respeto mucho a Almirón porque le encontró una identidad al equipo, logró muchas cosas y se notó en Chile (2-0 ante Colo-Colo por Copa Libertadores)", inició Demichelis al respecto.

"Estábamos preparados para un 4-3-3 o 5-3-2. No voy a analizar porque no me corresponde, creo que hicimos un gran primer tiempo donde sometimos mucho al rival sin dejarlo pasar mitad de cancha y en el segundo teníamos cuatro jugadores amonestados. Hablé muchísimo de lo que nos había pasado en Fluminense y por ahí por eso empezamos a estar más lejanos de la presión y ahí hubo momentos donde Boca juntó incluso hasta 15 o 20 pases pero sin gravitarnos. Fueron esas sensaciones de que Boca juntó pases pero creo que si alguien tenía ganarlo por merecimiento fuimos nosotros".



El cachetazo ante Fluminense

Sobre las dudas que se generaron con la derrota 5-1 en Brasil la semana pasada, Demichelis expresó: “Cuando se pierde soy el primer responsable porque seguramente en algo fallé. Lo que yo le pedí a los chicos es que no nos salgamos de la línea en la que veníamos trabajando. Es cierto que jugamos muy mal los últimos 20 minutos pero ahí estábamos en inferioridad numérica ante un gran equipo. Nos hicieron sentir los errores que fuimos cometiendo. A veces te equivocás y no pasa nada, Fluminense nos la hizo pagar".

Lo que viene, lo que viene

River tendrá dos partidos más por la Liga Profesional que lidera cómodamente antes de enfocarse en la Copa Libertadores. El domingo 14 visitará a Talleres en Córdoba (a las 21:30) y el domingo 21 será local de Platense (a las 20:30). Luego viajará a Perú para medirse con Sporting Cristal el jueves 25 y tendrá dos citas de local para cerrar el grupo, ante Fluminense el miércoles 7 de junio y The Strongest el martes 27. River está último en su zona de la Libertadores con apenas 3 puntos y una diferencia de gol de -4. Por delante tiene a Fluminense (9 y +7), The Strongest (3 y 0) y Cristal (3 y -3) pero con un fixture favorable se espera que no tenga inconvenientes para pasar de ronda.