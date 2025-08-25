En una reciente entrevista con Sarah Fontenot para el podcast It’s Giving, Snoop Dogg relató su experiencia en el cine con su nieto al ver la película Lightyear, el spin-off de Toy Story. Según el músico, la presencia de una pareja LGBTQ+ en la historia le generó incomodidad.

“Me da miedo ir al cine. Me están metiendo en medio de una situación para la que no tengo respuesta”, señaló al describir el momento en que su nieto le preguntó cómo un personaje femenino había tenido un hijo con otra mujer.

La escena que generó controversia

El rapero se refirió a una de las escenas finales de la película de Disney y Pixar, donde el personaje Izzy Hawthorne, interpretado por Keke Palmer, regresa a su hogar con su pareja y muestra cómo ambas forman una familia. La secuencia incluye un beso entre dos mujeres, hecho que provocó críticas en distintos países.

La película fue censurada en al menos 14 mercados internacionales, donde se decidió retirar la escena vinculada a la representación LGBTQ+.

Reacciones en redes sociales

El fragmento de la entrevista de Snoop Dogg se volvió viral y sus declaraciones fueron cuestionadas en plataformas digitales. Muchos usuarios calificaron sus palabras como homofóbicas, mientras que otros defendieron la postura del rapero bajo el argumento de la libertad de expresión.

El debate reavivó la discusión sobre la representación de la diversidad en contenidos infantiles y la resistencia que todavía generan estas temáticas en distintos sectores de la sociedad.

Disney y Pixar retroceden en diversidad en sus próximos proyectos

Desde Lightyear, Disney y Pixar comenzaron a reducir la representación LGBTQ+ en sus películas y series, en sintonía con un giro cultural más conservador. Según trascendió, en la película Elio (2025) se eliminaron referencias queer y el protagonista fue modificado para ser más estereotípicamente masculino.

Además, en 2024, Disney habría quitado una trama trans de la serie Win or Lose, y el propio director creativo de Pixar, Pete Docter, aseguró a Bloomberg que los próximos proyectos buscarán centrarse en “un sentido de experiencia común” más que en la diversidad. Para muchos, se trata de un retroceso en materia de inclusión, lo que confirma que, como ironizó el actor Chris Evans en su momento, la homofobia aún no “desapareció como los dinosaurios”.