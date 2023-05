El jurado de Nueva York determinó este martes que Donald Trump fue responsable de agresión sexual y difamación contra la experiodista E. Jean Carroll en la década de 1990, por lo que tendrá que indemnizarca con cerca de 5 millones de dólares por daños y perjuicios.

Los nueve miembros del jurado, seis hombres y tres mujeres, declararon responsable de agresión sexual y difamación a Trump, aunque rechazaron el cargo por violación.

La causa se tramitó solamente en la justicia civil y el magnate no sólo rechazó en todo momento las acusaciones, sino que incluso llegó a declararse víctima de una "persecución política".

La denuncia contra Donald Trump

Carroll, de 79 años, denunció el año pasado que el exmandatario la violó en 1996 en los probadores de unos grandes almacenes en la Quinta Avenida de Nueva York.

La experiodista también demandó al magnate ultraderechista por difamación tras tildar de "completa estafa", "falsedad" y "mentira" la revelación del hecho en un libro que publicó en 2019.

Carroll reconoció en el juicio, que duró dos semanas y en el que no compareció Trump, que se sintió "avergonzada" por esta agresión que le impidió tener una relación sentimental desde entonces. "Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que permanecer en silencio no funciona", dijo la víctima en ese entonces.

Durante el juicio, la defensa de Carroll presentó como testigos a otras dos mujeres que dijeron haber sido víctimas de agresión sexual por parte de Trump. Una de ellas, la ejecutiva Jessica Leeds, quien manifestó en la Corte que el líder republicano la manoseó en un vuelo interno en clase ejecutiva en la década de 1970. Por su parte, la periodista Natasha Stoynoff dijo que la había besado sin su consentimiento durante una entrevista en su mansión de Mar a Lago en 2005.