La interna porteña del PRO no se detiene ante nada. Luego de que Horacio Rodríguez Larreta organizara una foto con 300 funcionarios apoyando a su candidato a sucederlo, Fernán Quirós, vino la replica irónica de Jorge Macri. "No vi la foto, estaba laburando", contestó su adversario interno. En su entorno, en tanto, le contaron las costillas al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, por aquellos ministros o funcionarios que no estuvieron en la foto. Entre ellos, hay tres ministras y un vocero. La intera del PRO se va asemejando a un choque de trenes en cámara lenta, con Mauricio Macri por ahora sin respuesta luego de que dijera que Larreta se iba a decantar por Jorge Macri. Esa predicción está cada vez más lejos.



El encuentro de funcionarios para apoyar a Quirós fue organizado por Felipe Miguel y fue la demostración de que Larreta está jugando para un único candidato que es Quirós, por si alguien todavía no lo había notado. Antes de eso, había negociado con Soledad Acuña para que bajara su candidatura. Y previamente se había apartado Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero de la Legislatura. El único que claramente no va a responder al dispositivo larretista es Jorge Macri.



Miguel orquestó, entonces, una foto con 300 funcionarios y otros dirigentes porteños reunidos en un búnker de campaña para mostrar su apoyo a Quirós. El ministro de Salud dijo, al frente de esa escena: “Todos los que estamos acá, estamos porque queremos que Horacio sea el presidente de la Argentina y porque queremos que el próximo gobierno de la ciudad sea superador a este, que fue el mejor gobierno de la historia”.

Contando costillas



En la vereda de enfrente se dedicaron a contarle las costillas a quienes organizaron la foto: señalaron que no aparece la ministra de Educación, Soledad Acuña, ni la de Desarrollo Humano, María Migliore, ni tampoco la de Espacio Público e Higiene, Clara Muzzio. Tampoco está el vocero Waldo Wolff, ni la diputada Silvia Lospenatto, agregaron. La ironía está a la orden del día en las filas del PRO: "Son los 300 de Fernan Quirós como los 300 guerreros espartanos del Rey Leonidas… y ya sabemos cómo terminó esa historia en las Termópilas", se permitieron el chiste. Aunque nadie se lo puede imaginar a Quirós gritando: "¡ESPARTA!".



A Jorge Macri lo abordaron en el encuentro de la AmCham y le preguntaron por la foto. Contestó con ironía: "No vi la foto. No vi la foto, estaba laburando, no sé. Está muy bien. Hacemos reunión de gabinete todo el tiempo...". También le preguntaron qué le pareció la foto de Larreta con Martín Lousteau en Jujuy (fue en el acto en el que Gerardo Morales vaticinó que Lousteau lo va a suceder a Larreta). Nuevamente, Jorge Macri se contuvo: "Fue una elección importante la de Jujuy. Está bueno que donde ganemos, festejemos...". Y luego acotó: "Supongo que todos los que somos del PRO queremos que gobierne alguien del PRO. Quiero creer que es así".



La principal sospecha de Patricia Bullrich -y que ya fue dicha públicamente- es que Larreta tiene un acuerdo con la UCR para "entregarles" la Ciudad. Y que por eso sostiene a Quirós y también definió que las elecciones sean concurrentes (el mismo día que las nacionales, pero separadas con voto electrónico). El escenario de Jujuy no hizo más que profundizar esas sospechas.

Dos candidatos del PRO



En este escenario, la reunión de la mesa nacional del PRO de esta semana no llegó a ninguna conclusión con respecto a la Ciudad (de los dos lados se sostiene que debe haber un único candidato del PRO y esperan que el que se baje sea el otro).



Ya todos descartaron la posibilidad de que María Eugenia Vidal sea la candidata de consenso. Así que se configura una elección con dos candidatos del PRO: Quirós, respaldado por Larreta, y Jorge Macri, defendido por Mauricio Macri y Patricia Bullrich. A ellos se sumará por la UCR Martín Lousteau y por Republicanos Unidos Ricardo López Murphy. También está lanzada Graciela Ocaña, aunque habrá que ver si no declina su candidatura como parte de una negociación.



Lo que, de momento, es improbable es que ocurra algo parecido con alguno de los dos candidatos del PRO. Ambos parecen decididos a llegar hasta las PASO a chocar en cámara lenta.