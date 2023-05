Para celebrar el 10º aniversario del álbum Random Access Memories, los fanáticos del dúo francés de música electrónica Daft Punk podrán disfrutar de tres experiencias inmersivas disponibles desde este miércoles a través de la aplicación Snapchat, que incluyen la revelación de un tema oculto desde hace años en la portada del disco de 2013, una búsqueda del tesoro y un recorrido único por Plaza de Mayo.

“Esta tecnología enriquece la experiencia en torno a una obra de arte y crea interacciones innovadoras entre un artista y su público. El objetivo es que los fans de la banda —conformada por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo— descubran una realidad aumentada creada en torno al álbum Random Access Memories”, precisó Donatien Bozon, director del AR Studio Snapchat, que desarrolló las experiencias junto al dúo.

Random Access Memories, álbum publicado en el 2013, fue el último lanzado antes de la separación de Daft Punk en 2021, e incluye algunas de las canciones más famosas del grupo, como Instant Crush, Get Lucky y Lose Yourself to Dance.



Las 3 experiencias inmersivas de Daft Punk

La primera experiencia está disponible desde este miércoles 10 de mayo, y permitirá a los fans reproducir la canción “Horizon”, que es parte de la edición especial del álbum de 2013 que será lanzada dentro de dos días, tan solo escaneando la portada original del álbum con su cámara de Snapchat.

“Es un tema que siempre estuvo en la portada del álbum original, pero oculto en el casco plateado y dorado por más de 10 años. Al girar la cámara, los usuarios también podrán ponerse el casco de cristal mientras escuchan la canción”, precisaron desde la organización.

La segunda experiencia será una búsqueda del tesoro que se llevará a cabo el 11 de mayo. Para participar, se debe:

Seguir a la banda en las redes sociales

Acercarse al punto indicado (Plaza de Mayo, frente a un anuncio de Daft Punk)

Abrir la cámara de Snapchat con la geolocalización activada

Activar el filtro de Daft Punk y seguir las instrucciones

También serán parte de esta búsqueda del tesoro París (Francia), Nueva York (EE.UU.), Los Ángeles (EE.UU.), Londres (Reino Unido), Berlín (Alemania), Tokio (Japón), Sydney (Australia), São Paulo (Brasil) y Ciudad de México (México).

La tercera experiencia será desde el 11 al 28 de mayo, a través de códigos QR ubicados en Plaza de Mayo que los usuarios podrán escanear desde la cámara de Snapchat y les aparecerá un casco de cristal gigante. En simultáneo, comenzará a sonar “Horizon”. En esta oportunidad, también podrán ponerse el casco para simular ser un integrante de la banda, grabarse y compartir en video en sus redes sociales.

Los anuncios que se verán en la vía pública de Buenos Aires. Imagen: Prensa.

La separación de Daft Punk

Si bien el grupo decidió celebrar el décimo aniversario del álbum Random Access Memories, está prácticamente descartado que realicen una presentación musical en este marco ya que se separaron en 2021, después de casi 30 años de carrera.

La dupla parisina dio a conocer la noticia en febrero de ese año, en un video de ocho minutos titulado “Epilogue” extraído de Electroma, su filme de 2006.

Daft Punk nació en 1993 y a medida que el tiempo corrió se hizo eco en la música electrónica. Homework fue su disco debut, que salió a la luz en 1997 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental en la historia de la música house y dance.

Temas como Around the World le permitieron al dúo posicionarse en una fama admirable, además de seguir con la creación de Discovery en 2001, con una placa que contenía varios sencillos: One More Time y Harder, Better, Faster, Stronger.