La situación política en Tucumán no se modificó. La Junta Electoral resolvió suspender las elecciones generales del domingo para cumplir con la cautelar que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobernador Juan Manzur afirmó que no piensa bajar su candidatura a vicegobernador. Osvaldo Jaldo, el candidato a gobernador del FdT, se mostró irónico con respecto a la decisión de la Corte: "Cuando me enteré, le di la vuelta y seguí durmiendo la siesta". Lo cierto es que el gobierno tucumano prevé enviar a la Corte la posición de la provincia este próximo viernes.



Manzur buscó continuar con su agenda y desdramatizar la situación que complicó inclusos sus planes políticos posteriores a los comicios. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de que renuncie a ser candidato buscó ser tajante: "No, hay una medida cautelar, eso es todo", indicó.



En rigor, la variante de la renuncia de Manzur se sigue evaluando hacia el interior del FdT tucumano. El gobernador se resiste, pero es cierto que si se bajara dejaría abstracta la cautelar y la provincia recuperaría la potestad de definir cuándo se realizarían los comicios. Si fuera por Jaldo los haría el 21 de mayo, pero para eso antes debe resolverse qué pasará con Manzur.

El actual gobernador resiste porque su plan no sólo era ganar las elecciones sino que este triunfo se convirtiera en un aval para competir por algún cargo nacional, como una vicepresidencia. Si renuncia a ser candidato en Tucumán ese sueño se diluye. Entonces debe resolver quién podrá reemplazarlo y eso trae aparejado otro inconveniente. El que lo reemplace debe ser garantía de lealtad.



Uno de los nombres que suena es el de Sergio Mansilla, presidente subrogante de la Legislatura. "Lo dicen porque estoy hace mucho tiempo en el justicialismo", se cubrió Mansilla cuando lo consultaron sobre esta posibilidad. El legislador prefirió decir que por ahora la fórmula no se toca y que seguirán haciendo campaña.

También está el actual senador nacional Pablo Yedlin (FdT), compañero y amigo de Manzur desde siempre, que de convertirse en candidato a vicegobernador le permitiría a Manzur ocupar la banca que éste dejaría vacante porque el actual gobernador es senador nacional suplente.



Jaldo se mostró cuidadoso en las declaraciones. Todos en Tucumán saben que la relación con Manzur es más que frágil. Estuvieron ferozmente enfrentados antes de que Manzur partiera hacia la Casa Rosada como jefe de Gabinete. La paz que se firmó continúa hasta ahora pero en el fondo ambos se recelan.

El candidato a gobernador condenó el fallo de los supremos, al que consideró "arbitrario" y confirma la “connivencia entre las autoridades de Juntos por el Cambio y los miembros de la Corte Suprema Justicia nacional para proscribir a los tucumanos. El hecho judicial tiene connotación política de fondo", afirmó.



Jaldo adelantó además algunos de los argumentos que emitirá la provincia para rechazar el planteo de la Corte. El actual vicegobernador afirmó en una entrevista periodística con LG Play que "Manzur está habilitado por la máxima autoridad judicial de la provincia: la Corte Suprema de Justicia. Estamos ajustados a fallos del Corte, por eso, avanzamos con esta fórmula hasta tres días antes de los comicios”, indicó.



El viernes, cuando la provincia remita su respuesta a la Corte incluirá, además de los fallos de la Corte tucumana que avaló la participación de Manzur, la posición de la Procuración General de la Nación cuando en diciembre último le pidieron opinión por una objeción contra Manzur. En esa oportunidad había dicho que el máximo tribunal nacional no debía intervenir en los planteos que había realizado la oposición tucumana. Es un antecedente que el gobierno de Tucumán considera como sustancial.



La oposición

Entre los dirigentes de Juntos por el Cambio tucumano lo que prima es la algarabía. Entre los integrantes de la fórmula para gobernador y vice, Roberto Sánchez y Germán Alfaro, hay besos y abrazos mutuos. Todos consideran a Alfaro como un héroe por haber logrado "frenar", como dijo Patricia Bullrich, las elecciones tucumanas. Una estrategia que el macrismo tucumano aplica sin éxito desde 2015.

Hasta Tucumán llegó el gobernador de Jujuy y aspirante a pelear la candidatura presidencial de JxC, Gerardo Morales donde afirmó que “los argentinos estamos representados en esta lucha de los tucumanos para que se cumpla la Constitución”.



En rigor, en lo que favore el fallo de la Corte a la fórmula Sánchez-Alfaro es que le otorga tiempo para terminar de organizar la campaña porque la disputa de cómo se armaría la fórmula fue feroz y se terminó de acordar prácticamente cuando vencía el plazo de presentación de las candidaturas. Por lo tanto, la suspensión --que para ellos tiene un perfume a triunfo-- les renueva las esperanzas y permiten desactivar la desconfianza interna.