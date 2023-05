La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp-Metrodelegados) adelantó que el lunes 15 de mayo podrían llevar a cabo una protesta que afectará el servicio de las seis líneas. Es en reclamo contra los descuentos salariales que sufrieron por los paros parciales que llevaron a cabo en las últimas semanas, para exigir la reducción de la jornada laboral con el objetivo de frenar la exposición al asbesto, un material cancerígeno.

"Los trabajadores continuaremos con el plan de lucha realizando este próximo lunes 15 medidas de fuerza que afectarán y paralizarán las seis líneas de subterráneo y el Premetro durante las 24 horas si la empresa no devuelve para este viernes 12 los salarios descontados ilegalmente", puntualizaron desde Agtsyp.



El secretario general de Metrodelegados, Roberto "Beto" Pianelli, afirmó que se discute si el lunes llevan adelante un paro general. "Tratamos de hacer la medida para que afecte lo menos posible a los usuarios, porque somos conscientes de la actividad que realizamos y los usuarios también son víctimas de esta contaminación que ha generado la empresa", afirmó en diálogo con AM750.

Pianelli además aseguró que "habrá medidas de fuerza en todas las líneas de subte" porque todos los trabajadores y trabajadoras fueron afectados con este descuento de sueldo, que el sindicalista calificó como "ilegal".

"La actitud de la empresa es beligerante, irresponsable, porque no quiere discutir el tema y no hacen nada frente a un descuento ilegal", agregó y advirtió que si bien tratan de evitarlo, en este contexto no descartan un paro general.

Paro de subtes: cuál es el reclamo del gremio

Desde hace varias semanas consecutivas, los trabajadores de los subtes y los premetros de CABA se encuentran realizando paros y aperturas de molinetes en diferentes líneas y estaciones debido a que, según precisan en sus últimos comunicados, las empresas Emova y Sbase "no están asistiendo a audiencias y reuniones para resolver distintos problemas laborales".



El principal pedido de los trabajadores del servicio del subte y premetro es resolver "una reducción de la jornada laboral" con el propósito de minimizar "el grado de exposición" a los materiales que contienen asbesto.

"En este contexto, en vez de atender el reclamo de las y los trabajadores, (las empresas) deciden generar situaciones de conflicto como este llamado a concurso de un grupo de trabajadores realizado por fuera de los procedimientos habituales y en perjuicio del resto del plantel", denunciaron a través de un comunicado los representantes del sindicato.

En esta oportunidad, y como es costumbre,los metrodelegados realizarán a las 12.30 una conferencia de prensa donde comunicarán nuevas medidas ante el descuento percibido en los salarios de los trabajadores por los paros de las últimas semanas.