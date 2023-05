Con la propuesta de medidas de emergencia para atender la crisis actual, el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) participa en Salta de la campaña con vista a las elecciones provinciales generales que se realizarán el próximo domingo 14 de mayo para las que postula a la gobernación a la única fórmula integrada por dos mujeres, Daniela Planes y Verónica Tejerina.

Las medidas de emergencia que el PTS impulsa con la recomposición salarial de emergencia, quitar "privilegios a la casta política" y que cada funcionario o funcionaria gane lo mismo que un trabajador o trabajadora común y la estatización de los recursos minerales como el litio. Y se mira en la experiencia de Jujuy, donde la izquierda se constituyó en tercera fuerza política, con la esperanza de seguir ese camino.



"Planteamos una serie de medidas de emergencia para reorganizar la provincia de abajo hacia arriba en función de las grandes mayorías, y que para esto hay que afectar los intereses y propiedades de los grandes terratenientes y empresarios", sostuvo Daniela Planes, docente especial de 42 años que se postula para la máxima magistratura en la provincia.

"Opinamos que vivimos en una provincia muy rica con trabajadores pobres y que esto hay que darlo vuelta, confiamos plenamente en la fuerza de los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y que en ese marco, queremos poner en pie una fuerza de izquierda en la provincia que aporte humildemente y en forma democrática a organizar, como lo demostró Jujuy con mi compañero Alejandro Vilca, que viene de una elección muy, muy buena, y que esto es por haber acompañado a los trabajadores rurales, los trabajadores docentes que acaban de ganar el Sindicato. Queremos hacer lo mismo desde el PTS acá en la provincia (de Salta) aportando a esa organización de las y los trabajadores", añadió.

Entre las medidas de emergencia enumeró también la propuesta de que "haya trabajo con derechos", la "reducción de la jornada laboral seis horas cinco días para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y poder trabajar todas y todos, con un salario mínimo de la canasta familiar". El candidato a intendente por el PTS, Jesús Choque, añadió que esta propuesta beneficiaría particularmente a las y los jóvenes y destacó que si esta medida se concretara en las principales empresas del país "se podría estar hablando de un millón de trabajos genuinos".

En Salta el PTS también se caracteriza por centrar su agenda en acciones y políticas dirigidas a las mujeres y disidencias. "Planteamos el Ni una menos, que queremos un verdadero plan de emergencia (por violencia de género) con presupuesto que garantice licencias pagas, planes de vivienda, el acceso a trabajo con derechos porque nos parece que vivimos en una provincia que está en el top ten de violencia y que el gobierno de (Gustavo) Sáenz y Bettina (Romero) destina menos de 50 pesos por mujer para prevenir esto cuando destinan miles de millones a publicidad, o sea, se pone en evidencia que les importa más su foto en la calle que nuestras vidas, las de las mujeres".

Planes nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires, pero está radicada en Salta desde hace años. Es docente de educación especial, igual que Jesús Choque. Planes trabaja actualmente en inclusión en la escuela pública, con jóvenes sordos e hipoacúsicos.

Se inició en la militancia política cuando fue el asesinato de Carlos Fuentealba, en abril de 2007 en Neuquén. "Me pareció brutal que un gobierno mande a reprimir a docentes cuando están luchando por la educación pública, por condiciones salariales". "Me pareció una situación de mucha bronca y que con esa bronca había que hacer algo", recordó. Así conoció las ideas del PTS y "me pareció muy importante organizarme y luchar contra un sistema que es totalmente irracional como es el sistema capitalista".

Las y los candidatos del PTS vienen señalando que en las acciones de esta campaña electoral las personas vienen expresando su preocupación por la alta inflación. Planes contó que en sus recorridas reciben sobre todo dos planteos. "Uno es el tema de no llegar a fin de mes, de que la inflación ha pulverizado totalmente nuestros salarios", y saludó en este sentido a sus compañeras y compañeros docentes que hoy participan de una jornada de protesta junto a trabajadores de la salud. "El otro tema es que te dicen que (los candidatos) son los mismos de siempre, como que pareciera que Romero, Urtubey son como una nobleza, que el cargo político lo van pasando de generación a generación".

"La principal preocupación de la gente es que no llegan a fin de mes, en una provincia donde 9 de cada 10 jóvenes está precarizado", ratificó Jesús Choque. Como ejemplo contó su propio caso: "soy docente monotributista con mi salario de 81 mil pesos". "La gente se acerca principalmente por esa preocupación, que mes a mes su salario es pulverizado por la inflación".

Planes destacó que el PTS plantea en este aspecto que "hay que terminar con los privilegios de los políticos y funcionarios, que todo funcionario, juez, legislador, gane igual que una maestra, como lo hacen mis compañeros Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca, y planteamos un salario mínimo igual a la canasta familiar indexado según la inflación y que es para todas las y los trabajadores, jubilados, los que cobran asignaciones".

Por otro lado, la candidata a gobernadora señaló que en estas elecciones provinciales hay cuatro listas de izquierda, porque en Salta no fue posible reeditar el Frente de Izquierda, que el PTS integra, pero en Salta "no llegamos a acuerdo dado que la lista del MST y el PO incorporó en forma totalmente acrítica a un concejal de Orán que a cambio de un cargo acordó con los partidos del ajuste, Juntos por el Cambio, el peronismo, y en ese sentido a nosotros nos parece grave que se haya hecho en forma acrítica, que hay que poner en pie una izquierda con principios, con valores, aportando a la organización democrática de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes", explicó.

Problemáticas en la ciudad

Como candidato a intendente de la ciudad de Salta, Jesús Choque resaltó que ven muchos problemas en el principal centro urbano salteño. "Hay barrios donde la gente convive diariamente con cortes de agua sistemáticos, donde viven totalmente hacinados, donde los jóvenes a pesar de haber estudiado, como yo, con mucho esfuerzo, no pueden visualizar un futuro donde tengan casa propia, ni siquiera poder alquilar, porque el salario promedio de los jóvenes trabajadores es de 61 mil pesos, realmente no te alcanza, entonces una de nuestras propuestas va relacionado a eso, que ningún trabajador puede ganar menos que la canasta familiar, incluyendo quitar todo tipo de privilegios". "Sáenz gana 1.200.000, un senador como Emiliano (Durand) gana 800 mil pesos, y viven totalmente en otra realidad", sostuvo.

El candidato destacó que su partido propone un plan de obras públicas"para construir las 72 mil viviendas que faltan y para resolver la crisis hídrica que existe en la ciudad y en la provincia". Y en la provincia, medidas como "la estatización de los recursos minerales como el litio"; recordó en este sentido que en debate entre candidatas y candidatos a intendentes de Salta capital organizado por la Universidad Nacional de Salta vio, dijo, que ningúno decía de dónde obtendrán los recursos para realizar obras y, en cambio, el PTS propone que las obras y acciones necesarias para mejorar la situación "de las mayorías populares" se pueden financiar "si cobramos impuestos progresivos, por ejemplo, al 70% de las familias que acumulan el 50% de la tierra productiva en Salta y con el tema del litio también".

El PTS propone además la estatización de la recolección y tratamiento de residuos en la ciudad de Salta. Y la estatización de la empresa SAETA para planificar un transporte público más eficiente, sostuvo Choque.

A sus 25 años, nacido y criado en Salta capital, Choque sostuvo que el desencanto de jóvenes con la política tradicional no necesariamente deriva en un voto a la derecha. Por el contrario, consideró que eso redunda también en un crecimiento de la izquierda, como ocurrió en Jujuy en las elecciones del domingo último. En su caso, contó que encontró en el PTS "un lugar de organización de los trabajadores, un lugar donde se decide todo democráticamente, donde se puede realmente expresar la bronca que tienen los jóvenes de la política tradicional ante los mismos que vienen gobernando, que se suceden en puestos, primero gobierna el abuelo, después gobierna el padre, después gobierna el hijo y se suceden puestos y privilegios como en la realeza". Y que además de canalizar esa bronca hay una propuesta, en el caso del PTS, de "aportar a las y los trabajadores y la juventud que se organizan en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio".

"Vemos en lugares como Jujuy que también el voto bronca, el voto de los trabajadores que se organizan (...) se canaliza también hacia la izquierda, la derecha en Jujuy sacó un 3%", destacó.

Como docente especial, Choque cuestionó la falta de políticas públicas para las personas con discapacidades. "No se puede separar también la discapacidad mental con la pobreza en un marco donde más de la mitad de los niños y niñas son pobres", advirtió. "Vemos que la política tradicional tanto nacional como provincial lo que ha hecho fue ajustar a la salud y a la educación", señaló al respecto y cuestionó al Frente de Todos por ajustar "el presupuesto que va destinado a la discapacidad". Asimismo, señaló que el cupo laboral para personas con discapacidad, que es del 4%, "no se cumple en empresas estatales y tampoco se cumple en empresas privadas mucho menos".

Por el PTS se postulan también la estudiante Josefina Ciotta, como candidata a diputada provincial por el departamento Capital, y la docente Florencia Gasparini, como candidata a concejala en primer término en Capital.