El mismo día en que la ex intendenta y diputada nacional del Frente Progresista Mónica Fein confirmara su candidatura a gobernadora dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe (llevará al periodista santafesino Eugenio Fernández como compañero de fórmula); dirigió un dardo hacia su ex secretario general en el municipio, Pablo Javkin. Pero el Intendente no la dejó pasar. En diálogo con Sí 98.9, el mandatario respondió y lanzó: “Habla más de quién lo de dice que de mí”.

La diputada nacional y ahora precandidata a gobernadora prendió fuego la interna apuntando a Javkin y considerando que "el rol de Intendente le quedó grande”. “Lamento mucho esa expresión. Es poco feliz. Yo soy prudente muchas veces porque la gente no quiere excusas, sino que hagamos en vez de decir. Pero todos saben cómo comencé la gestión, en que situación de números estaba el municipio. Me tocó afrontar el asunto de la empresa Cacique. Enfrenté todas las situaciones”, dijo el jefe del Palacio de los Leones.

Y arremetió: “Sé que es parte de una campaña. A mí no me cambia el lugar o no. Mónica tuvo situaciones difíciles y yo estuve ahí. En las difíciles se sale acompañando y trabajando más que nunca. No sé si ella busca frases ingeniosas de campaña que le escribe un consultor. A mí los consultores me dicen que no me exponga y no diga cosas en las cuestiones de seguridad, pero yo no soy así, digo lo que pienso. Mi mejor o peor campaña es el trabajo que haga y que la gente de la ciudad lo vea”.

Javkin se refirió también a su decisión de pelear por un segundo mandato en la Intendencia y sostuvo: “Mi vida es defender a esa ciudad. Alguno puede no estar de acuerdo. Uno trata de cuidar el mango a cada uno de los que aportan, y hacer obras y obras. Nos queda la sensación de lo incompleto, pasados los dos años de pandemia, y eso me insta a seguir defendiendo esta ciudad”. Finalmente fue consultado por la propuesta de lista a concejales, y confirmó que María Eugenia Schmuck volverá a encabezar una lista.