Este domingo 14 de mayo los fueguinos irán a las urnas para elegir gobernador, vicegobernador, 15 legisladores titulares y 8 suplentes. En caso de que haya una segunda vuelta, la misma se llevará a cabo el 28 de mayo.





Para estos comicios, hay 141.548 personas registradas en el padrón, según datos publicados por el Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior. Para conocer el lugar de votación, se debe consultar en la página web oficial del Tribunal Electoral.



Elecciones 2023: qué pasa si no voto

En caso de no asistir a las urnas, se debe justificar su ausencia ante la Justicia Electoral Provincial. Las razones que son contempladas por la legislación son: enfermedad, causas de fuerza mayor suficientemente comprobada o distancia geográfica de más de 500 km de la provincia.

Los documentos que certifiquen la inasistencia se deben enviar a: [email protected]

En Tierra del Fuego, la no emisión del voto injustificado dentro de los 70 días corridos desde el día de las elecciones se "encuadrará en la falta electoral prevista en el art. 117 de la ley 201, bajo aparecimiento de la imposición de una multa equivalente a un jornal básico". Que alcanza la suma de $ 2.800.



Además, la norma prevé que la persona que no asista a votar y no justifique su ausencia, no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.



Elecciones 2023: quiénes están exentos de votar, pero deben justificar su ausencia

El artículo 12 de la Ley 26.774 especifica los casos en los que los electores pueden no asistir a los comicios, y deben justificar su ausencia mediante un trámite:

Los jueces y sus auxiliares que deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras duren los comicios

Los que el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece motivos razonables (deberán acreditarlo el día de la elección en la autoridad policial más próxima).

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor (causales que deben ser justificadas)

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio.

Elecciones 2023: quiénes son los candidatos

El actual gobernador Gustavo Melella, que asumió en 2019, va por la reelección con la alianza Unidos Hacemos Futuro, conformada por el Frente de Todos y partidos de izquierda.

La lista completa de candidatos es la siguiente:

Frente Unidos Hacemos Futuro : Gustavo Adrián Melella y Mónica Urquiza (reelección).

: Gustavo Adrián Melella y Mónica Urquiza (reelección). Juntos por el Cambio : Pablo Daniel Blanco y Federico Frigerio.

: Pablo Daniel Blanco y Federico Frigerio. Republicanos TDF : Andrea Almirón de Pauli y Sebastián Galdeano.

: Andrea Almirón de Pauli y Sebastián Galdeano. PRO : Héctor Tito Stefani y Paulino Rossi.

: Héctor Tito Stefani y Paulino Rossi. FIT- Unidad: Lucía Zulma Fernández y María Luisa Meza.

Además, los comicios definirán los tres diputados que ocuparán las bancas que se renuevan de esa provincia en el Congreso nacional: dos son del Frente de Todos y una del PRO. En cambio, no se renuevan bancas en el Senado.

