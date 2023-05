Salta celebró sus elecciones provinciales este domingo y los resultados fueron los previsibles, tanto para la ciudadanía como para la mayoría de las consultoras que daban como ganador al reelecto Gustavo Sáenz. Sin embargo, este proceso electoral tuvo una particularidad ya que es la primera vez que estaba previsto que votaran trece personas no binarias en el territorio provincial, según había comunicado el Tribunal Electoral de Salta.

Entre esas personas estuvo Lihuel Vélez Fores, quien realizó el cambio de identidad a inicios de este año, pero en el padrón electoral aún salía con sus datos anteriores y tuvo que pasar por un momento de incomodidad hasta que las autoridades de mesa comprendieron la situación.

En diálogo con Salta/12 le joven contó que una compañera le dijo dónde tenía que votar, pero se llevó una sorpresa cuando vio que no se había realizado la actualización de sus datos. "Hace bastante tiempo hice mi actualización de documento, pero figuran mis datos anteriores", cuestionó.

"Al menos yo me lo tomo con calma, pero siento que hay gente que le podría afectar seriamente esta situación", manifestó. En ese sentido, calificó de "irrespetuoso" el accionar del Tribunal Electoral de la provincia al "no poder actualizar en tiempo y forma, o al menos que se busque una solución a lo que está pasando".

Lihuel pudo emitir su voto después de aclarar dos veces que era la misma persona que figuraba con distintos nombres en el padrón y en su documento nacional de identidad. "Es un poco complicado el tema de las miradas y como les tengo que decir que sí figuro (en el padrón), pero les tengo que estar especificando que están mis datos de antes. La verdad que no me genera tanto problema, pero a veces suele ser incómodo", expresó.

"Le tuve que decir dos veces que era yo, pero con mis datos de antes", reiteró, asegurando que le genera molestia "siempre estar diciendo quién sos y quién no sos". Le joven empezó el proceso para cambiar su identidad a fines del año pasado y a mitad de febrero ya pudo contar con su nuevo documento.

Para Lihuel la falta de acción de parte del Tribunal al momento de actualizar los padrones constituye un incumplimiento a sus funciones y una violación de la Ley de Identidad de Género. En ese sentido, además, instó a que el organismo de control emita las capacitaciones pertinentes a todas las autoridades de mesa, fiscales de mesa y personas involucradas de garantizar el proceso electoral.

A esa crítica, sumó también la falta de interés de quienes hoy gobiernan la provincia ya que entiende que tampoco atienden a la demanda de las personas de la diversidad, en este caso, de las personas no binarias, por no considerarlo prioritario. "Le dan importancia a otra cosa porque sabemos que los gobernantes que tenemos no están a favor de casi nada que sea algo considerablemente nuevo", insistió.

Un trámite engorroso

Dentro del grupo de trece electores no binarias estuvo Josefo Acuña Martínez, quien manifestó que salir en el padrón (en este caso sí con el nombre actual) le resultó "muy fuerte", sobre todo sabiendo que varias personas no binarias tendrían la posibilidad de ser parte del proceso eleccionario con la identidad autopercibida. "Es muy importante que accedamos a ese derecho que tenemos", expresó, y consideró que incluso la exposición de los casos posibilita que "más personas puedan acceder a este derecho".

En julio de 2021 el Gobierno Nacional dictó el decreto presidencial N°476, que reconoce identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) como opción para todas las personas que no se identifiquen como varón o como mujer. La decisión se enmarcó en la Ley de Identidad de Género y fue anunciada por el presidente Alberto Fernández, quien entregó los primeros tres documentos a otras tantas personas no binarias.

Josefo contó en Radio Nacional Salta que el trámite del cambio registral fue "engorroso", ya que tuvo que hacer todo el proceso en dos oportunidades porque los trabajadores del Registro Civil de la provincia colocaron erróneamente su nombre, "No estaban bien llenados los papeles", lo que le ocasionó que tenga una demora en la entrega del documento de casi 3 meses.

Aún así, sostuvo que obtener un DNI con la nomenclatura “X” es muy significativo ya que "podés ser quien sos", no sólo para el entorno más cercano sino también de manera legal. Con el aditamento de que en estos comicios provinciales votó con esta nueva identidad. Si bien Josefo celebró que fueran más de una decena las personas no binarias que pudieron sufragar, dijo que supo de "algunos casos donde personas que hicieron el cambio (de identidad), no salieron en el padrón" con ese nuevo nombre.