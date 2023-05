Cuando el martes 16 a las 20.30 suba al escenario de la Sala Lavardén el atildado dúo de músicas telúricas Wagner-Taján, empezará a consumarse la vigésima edición del ya emblemático Encuentro de Música Argentina, que se desarrolla año a año en la ciudad de Rosario. La jornada inaugural, siempre en el espacio Mendoza 1085, se completará con las presentaciones del grupo local Garupá, Agrio Dúo y el jujeño Bruno Arias, quien expresó su pálpito ante Página/12. “Es importante que siga adelante este encuentro, ya que viene sobreviviendo a estos tiempos, en los que muchas movidas así, independientes, se fueron cayendo”, festeja el chango de El Carmen, que se presentará en formato de trío, junto a Javier Lozano en piano y Bruno Resino en percusión. “Es un buen momento para poder tocar y compartir con la gente de Rosario, que con mucho esfuerzo y amor al arte siguen en esta lucha por nuestra música”.



Los conciertos en la emblemática Lavardén proseguirán el miércoles 17 con las actuaciones de Ángela Irene, un ensamble de guitarras a cargo de Marcelo Stenta, otro de voz dirigido por Manu Navarro, la esperadísima presencia del Chacho Echenique y el guitarrista sanluiseño Sergio Zabala, que no solo debutará en el Encuentro sino también en la ciudad. “No podía ser mejor mi debut allí”, se entusiasma el inspirado músico, que hará lo suyo solo con su guitarra, orientada a encarar músicas propias “de tintes sanluiseños” matizadas con otras músicas que lo atraviesan, caso Chico Buarque. “Es un tremendo honor para mí formar parte de los veinte años de este encuentro, teniendo en cuenta su historia y todos los artistas que han pasado por ahí… Y ni hablar del 'Chacho' Echenique, que es parte de la banda sonora de mi infancia, parte vital de mi formación”, refiere Zabala, poniendo en valor la presencia del ex Dúo Salteño, que será declarado visitante distinguido.

El jueves, en tanto, llegará el turno del Teatro Empleados de Comercio, ubicado en Corrientes 450, donde expondrán sus músicas Tridente, trío conformado por Mario Díaz, Martín Mansilla y Roberto Calvo; Hilda Alvarado y Marian Farías Gómez, que estuvo presente en el primer encuentro, en 2004. “Es la tercera vez que estaré allí, en ese encuentro hecho por músicos, algo que por supuesto es realmente interesante”, señala Farías Gómez. “Está bueno porque lo económico no es lo central, sino que lo más importante es que nos encontramos músicos de todo el país en talleres, charlas y conciertos”.

Wagner-Taján abrirán el Encuentro.

El Parque España erigido allí donde la calle Sarmiento se choca con las orillas del Río Paraná, será la sede de las últimas dos noches. La primera, para recibir a Lilian Saba, a la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario dirigida por Lucas Querini, e integrada por Martín Neri, Myriam Cubelos, Julián Venegas, Aldana Moriconi, Juancho Perone y Marcelo Stenta, que ejecutará música argentina para cuerdas. Y la segunda, para celebrar vida y obra de la pianista Hilda Herrera –que, al igual que Echenique, será declarada visitante distinguida—a través de las actuaciones de Eduardo Spinassi, Matias Martino, Susana Racliff y Nicolás Muller.

Bajo el apoyo del Ministerio de Cultura de Santa Fe, además de los de la Secretaría de Cultura, la Asociación de Empleados y el Concejo Municipal de Rosario, el encuentro -amadrinado por Mercedes Sosa y apadrinado por Raúl Carnota- es atravesado también por los doce talleres de formación que ya se están dando en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín 1080). Entre otros y otras, el de Lilián Saba (“El piano en nuestra música popular de raíz folklórica”), el de Jorge Fandermole (“Composición de canciones”), el de Vivi Pozzebón (“Ensamble de ritmos afrolatinos para tocar y cantar") y el de Cecilia Zabala ("La guitarra como usina creativa").

“Realizamos un recorrido por la guitarra y sus infinitas posibilidades a la hora de abordar un arreglo, de acompañar y acompañarse, y de componer, explica Zabala, que no solo ha participado del encuentro como estudiante sino que ha realizado conciertos allí, en varias oportunidades. "Estos diferentes 'roles' están separados en bloques didácticos, pero a la vez están totalmente integrados en la idea de pensar a la guitarra como una herramienta para la creatividad, expandiendo los límites más allá de lo que nos podemos imaginar. Este taller es un resumen de todos estos años de caminar con la guitarra al hombro, tocando, enseñando, compartiendo y creando. Tener la oportunidad de participar como docente en un espacio tan prestigioso como el taller de músicos de Rosario me llena de orgullo y me hace sentir muy agradecida”. La vigésima edición del encuentro fundado por Irene Rodríguez, Juancho Perone, Myriam Cubelos, Martín Neri y Raúl Rey, cumplirá entonces y una vez más su sino: el de aglutinar exponentes de las músicas de raíz folklórica de todo el país, que a menudo orbita por fuera de los circuitos comerciales e industriales del género.