Del 22 de mayo al 2 de junio se presentará la “Muestra colectiva de ilustradoras feministas: géneros y Derechos Humanos”, una exposición de más de veinte trabajos de artistas de todo el país que retrataron las distintas facetas que han involucrado al movimiento de mujeres y disidencias en los últimos años.

Gabriela Toledo es una artista digital oriunda de San Luis y una de las que expone en esta muestra. En diálogo con AM750, recordó que llegar a esta exposición "es consecuencia de un concurso de 2021, donde el objetivo era ilustrar el anuario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Ese año quisieron hacer hincapié en la cuestión de género", contó.

"Vengo militando hace 12 años y me sentí identificada por la convocatoria. Me postulé y al tiempo me entero que fui la ganadora de la tapa. Me enorgulleció porque ahí estaba mi pasión por el arte y mi lucha feminista", señaló Toledo.

La obra de Gaby se llama "8M" y, obviamente, simboliza la lucha por el Aborto Legal en el país, pero además de que predomina el verde también lo hace el violeta, por la "no violencia".

Por último, la artista señaló que el cruce de arte con feminismo es una "válvula de escape". "Participé en muchas marchas, he estado en la militancia desde lo discursivo y en el acompañamiento, pero me parecía que estaba bueno cubrir estos espacios, los artísticos, porque parece que la lucha solo se reduce a una manifestación pública".

"Poder confluir en el Senado con diversas obras, miradas y conocernos en persona va a ser una experiencia súper enriquecedora", cerró.

La muestra cuenta con la promoción de la diputada nacional Gisela Marziotta y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Se expondrán los originales de las imágenes presentadas por artistas de Mendoza, San Luis, Catamarca, Buenos Aires, Tucumán y CABA que ilustraron el libro “Géneros y Derechos Humanos” que la APDH publicó en 2021. Los temas propuestos fueron la lucha contra la violencia de género, crímenes de odio, la violencia sexual, los derechos de las mujeres originarias, el drama de la trata y los derechos sexuales, entre otros.



Se podrá visitar en la Planta Baja del Anexo “A” de la Cámara de Diputados de la Nación, ubicado en Av. Rivadavia 1841, en la Ciudad de Buenos Aires. El acto de cierre se llevará a cabo el viernes 2 de junio a las 18hs.