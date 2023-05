Desde Santa Fe

Omar Perotti volvió a enviar por segunda vez a la Legislatura el proyecto de ley para que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar en las elecciones provinciales. Santa Fe es hoy la única provincia en la Argentina que no les reconoce ese derecho, a pesar de que hace diez años pueden elegir al Presidente de la Nación, pero no al gobernador, intendentes o concejales. Perotti ya propuso la iniciativa en agosto de 2021, pero quedó cajoneada en el Senado; en marzo de 2022, la incluyó en la agenda de sesiones extraordinarias, pero tampoco se trató. Y en su discurso del 1º de mayo ante a la Asamblea Legislativa anunció que insistiría con el asunto. Aunque ahora cambió la estrategia política: remitió el mensaje a Diputados, donde bloques opositores impulsan el mismo proyecto desde noviembre de 2019, que tampoco prosperó, a pesar de que socialistas y radicales gobiernan la Cámara. “No es justo ni lógico” que los chicos y chicas de 16 y 17 años “estén habilitados desde hace una década para elegir al Presidente de la República y legisladores nacionales, pero no al gobernador de su provincia ni al intendente de su ciudad”, advirtió.

En el mensaje del 1º de mayo, quedó claro que Perotti no quiere terminar su mandato sin insistir con reformas de fondo, que superen el retraso legislativo de Santa Fe. Mencionó cinco asuntos. La semana pasada envió la ley que asegura la “autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional” de municipios y comunas. Y ayer, insistió con la ley del voto joven, que ya planteó en 2021 y 2022.

“Queremos que las juventudes de la provincia puedan ejercer plenamente su derecho a la participación política”, dijo el jefe de la Casa Gris. “Por eso, hemos propuesto un proyecto de ley para que jóvenes de 16 y 17 años puedan votar. No es justo ni lógico que hace una década estén habilitados para elegir al presidente de la República y legisladores nacionales, pero no al gobernador de Santa Fe, legisladores provinciales y al intendente y los concejales de su ciudad. El no tratamiento de esta ley nos convierte en la única provincia del país que aún no reconoce este derecho”, reprochó.

El proyecto del PE reforma dos artículos de la ley Electoral de Santa Fe, que es la 4.990. El primero incluye en el “cuerpo electoral de la provincia” a los jóvenes de 16 a 17 años, que “estén inscriptos en el Registro de Electores y no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en la ley”. Y el segundo, les reconoce el voto voluntario, es decir los exime de la “obligación” de sufragar, como ocurre con los mayores de 70.

Ya en agosto de 2021, el gobernador propuso que Santa Fe habilite a los jóvenes de 16 y 17 a votar en las elecciones provinciales y municipales. El proyecto ingresó por el Senado, donde no prosperó. Por entonces, eran sólo dos provincias las que no reconocían ese derecho. Corrientes aprobó la ley en 2022. Hoy sólo queda Santa Fe.

En marzo de 2022, Perotti incluyó el asunto en la agenda de sesiones extraordinarias. Habilitó el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo –que estaba en el Senado-, pero junto a otros cuatro, de legisladores que impulsan la misma reforma: el diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade (desde noviembre de 2020), sus colegas de Igualdad, Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (mayo de 2021), la diputada peronista Paola Bravo (desde junio de 2021) y el diputado del Frente Renovador Oscar “Cachi Martínez (agosto de 2021). Sin embargo, el Senado tampoco trató el proyecto que perdió estado parlamentario.

Ayer, el gobernador volvió proponer “la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de 16 y 17 años” como un “nuevo paso en el proceso de construcción de mayor ciudadanía para esa franja etaria”. Pero esta vez, envió el mensaje 5038 a la Cámara de Diputados.

“Uno de los principios de la democracia” –expresó Perotti- es la expresión de la ciudadanía en las urnas y “el voto de los más jóvenes incrementa la participación electoral”.

“Cada vez más, los jóvenes se involucran en la política para tratar de transformar la realidad. Hace casi una década que pueden hacerlo en las aulas, en los colegios, en los barrios y también en las urnas. Pero en Santa Fe, sólo pueden votar únicamente (a candidatos) a cargos nacionales: pueden elegir al presidente y vicepresidente de la República, a los senadores nacionales, a los diputados nacionales, pero no a las autoridades locales”.

La ley 26.774 que reconoce el derecho de los jóvenes de 16 y 17 años a votar en las elecciones nacionales está vigente en la Argentina desde el 31 de octubre de 2012. No es un voto obligatorio, de modo que si deciden no participar en el proceso electoral no pueden ser sancionados. En las elecciones de 2013 –cuando se aplicó por primera vez- pudieron votar casi 630.000 chicos y chicas de esa edad en todo el país. En la próxima elección nacional, serán 990.000, según datos de la Cámara Nacional Electoral que citó Perotti.