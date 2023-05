“Nosotros aplicamos el programa del movimiento obrero en la Provincia de Buenos Aires, una provincia que le molesta a la derecha por ser la capital productiva de la Nación”, dijo Axel Kicillof en el camping del Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID). Allí, más de quince agrupaciones llevaron adelante el Plenario de los Trabajadores Bonaerenses. En su discurso, el gobernador catalogó al 2023 como “un año bisagra” y llamó a multiplicar la militancia de cara a las elecciones.



Con banderas, bombos y trompetas y tras una extensa jornada de debate político con la mirada puesta en la clase trabajadora, el público presente desbordó las instalaciones y acompaño con canciones la presencia del gobernador. Desde el “Vamos con Axel Gobernador”, pasando por el “Axel te saludan los soldados de Perón” y hasta el “Cristina presidenta”, el Kicillof aplaudió, palmeó la mesa y acompañó el “operativo clamor” que conocerá su suerte dentro de nueves días, cuando al tiempo de cumplirse los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente, la 9 de julio congregue, una vez más, al Frente de Todos.

A lo largo de los últimos meses, Kicillof consolidó ampliamente sus vínculos con el sindicalismo. Desde el reordenamiento de la seccional La Plata-Berisso-Berazategui, el plenario de UPCN, el plenario en Mar del Plata, los almuerzos con el Frente Sindical de Moyano y la CTA —por citar algunos ejemplos—, Kicillof construyó lo que ayer puso en palabras: "Nuestra provincia tiene que integrarse más y para eso hay que discutir la pertenencia, la identidad. Y nuestra identidad es la de la producción y el trabajo”, afirmó.

"Los trabajadores sabemos que él está a nuestro lado (…) y estamos convencidos que el camino es con él", rezó el video de presentación de SATSAID. Con palabras de apoyo recíproco y previo a destacar que “es la lucha y la resistencia con la que vamos a ganar las próximas elecciones”, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires repasó el pasado reciente y trazó lineamientos de cara a los comicios venideros: “Cuando llegan las elecciones, desde la derecha dicen que la Provincia es la madre de todas las batallas. ¿Por qué molesta tanto? El problema que tiene la derecha con Buenos Aires es con su naturaleza productiva, en claro contraste con la capital”, señaló.

Remarcó también que la Provincia representa el 54% de la Industria Nacional y aseguró que “la provincia de Buenos Aires es donde el movimiento obrero se hace fuerte y por eso molesta”. Y subrayó: “Acá está el germen de un país distinto, que apuesta a su soberanía, a su industria nacional, a la ciencia, a la técnica y a la universidad. En la Provincia de Buenos Aires está la cuna de una Argentina mejor, de un país diferente, productivo, soberano, libre, autónomo y más grande”.

No faltó la cita al economista y filósofo escocés Adam Smith, “el fundador de la ciencia económica moderna” según Kicillof, quien fue citado a la hora de hablar sobre los intereses de un país: “Smith decía que cada uno de los sectores sociales tiene sus intereses. ¡En 1776! dijo que hay un criterio muy sencillo para ver a quién hay que escuchar si se quiere defender a la nación: los intereses de los trabajadores coinciden con los del país. Si le va bien al país, le va bien al movimiento obrero. En Argentina, Juan Domingo Perón plantó bandera con eso cuando dijo que no se podía construir un país sin tener en cuenta a los trabajadores”, destacó el gobernador.



Al igual que en la Universidad de Quilmes, donde encabezó el cierre de la jornada Derecho a la Producción, Kicillof repasó el accionar de la oposición durante su estadía en el poder y marcó que, a diferencia de las elecciones de 2015, “ahora hay una ventaja”: “Hoy dicen con precisión lo que quieren hacer. Con respecto a las elecciones anteriores, tenemos la ventaja de que ellos no son lo nuevo, gobernaron hace 3 años y medio. Hacen un esfuerzo denodado para resetear la memoria de nuestro pueblo. Hoy recorren los canales para decir qué hay que hacer con el fondo... ¡y al fondo no habría que haberlo traído nunca! Gobernaron con todo a favor y se desenmascararon solos”.

“Lo que ofrecen para el pueblo y para los trabajadores, no es un misterio ni una incógnita. Lo sabemos porque lo vimos. Las dificultades fueron creadas por las políticas que aplicaron. No van a mejorar las condiciones de vida ajustando, no van a industrializar destruyendo la industria, no van a mejorar los servicios privatizado todo”, remarcó con firmeza el gobernador, tras asegurar “es de vida o muerte lo que se viene”.

Cuando los 2000 trabajadores y trabajadoras, las seccionales bonaerenses de SATSAID, la agrupación 13 de Abril, La Bancaria, los Curtidores, la Federación Gráfica, los Canillitas, los Fleteros, UOM, SMATA, Secasfpi, SITRAJU, APSEE, Motokeros, Publicidad, ATILRA y CTA entonaron el “Cristina presidenta”, Kicillof parafraseó una vez más a Perón y se refirió a “la más maravillosa música”.



“Ésta es una provincia que busca ampliar derechos y para eso necesitamos un país que acompañe, ese que expresa Cristina Fernández de Kirchner. Caminar para adelante es apostar en la provincia a un Estado presente, acá la disyuntiva es ‘derecha o derechos’. Cuando fuimos a plantear lo del Canal Magdalena o la explotación petrolera, decimos que queremos una soberanía basada en que la producción y los recursos son de las y los bonaerenses”, dijo Kicillof bajo una lluvia de aplausos y agregó que "cuando todos hablaban de que el macrismo sepultaba al peronismo, en cada localidad de la provincia de Buenos Aires, llegaba y veía que los trabajadores se habían unido. Eso hay que hacer ahora: trabajar, militar y recorrer para dar vuelta una elección”.

Kicillof continuó estacó también que las instalaciones del SATSAID “han sido testigo de muchísimos encuentros” y las describió como “un lugar donde se reflexiona”. “Para mí, es un placer estar en la casa de los trabajadores. La nuestra no es una agenda de campaña, es una agenda de gestión y compromiso con el pueblo que nos exige recorrer la provincia todo el tiempo. Transcurrido estos más de tres años, es una enorme satisfacción, orgullo y compromiso, que en un plenario de trabajadores y trabajadoras esté compuesto por un sindicalismo que combatió y nunca se entregó ni se regaló, durante una etapa como la anterior”, señaló.

En la previa, el ministro de Trabajo Walter Correa había dicho que “la centralidad de este encuentro es la síntesis de un colectivo de compañeros y compañeras”. “Estamos a cuarenta años de democracia, que costaron siete años de dictadura y 30.000 compañeros desaparecidos. Lo que estamos haciendo hoy es peronismo, haciendo una democracia participativa, donde los compañeros pueden manifestar lo que sienten y piensan. Estamos para configurar la mesa sindical ‘Axel gobernador’”, aseguró el ministro.



Por su parte, la intendenta local, Mariel Fernández, destacó la gentileza de SATSAID y aseguró: “Estoy en mi casa, recibir a nuestro gobernador es un orgullo. Estamos transitando momentos difíciles, pero tenemos la certeza que Axel va a ser nuestro candidato. En esta situación económica tan compleja, de inflación y los salarios, sin lugar a dudas la única candidata posible que defienda los intereses del pueblo, que tiene el coraje y las ideas firmes y las convicciones que necesitamos es Cristina Kirchner. A la compañera le pedimos un gran esfuerzo, pasan los días y no tenemos garantías de que absolutamente nadie cuide los recursos que nos quedan”, dijo.