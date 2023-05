En un partido donde solo se destacó el talento de Malcorra y la habilidad de Prestianni, anoche en Liniers el empató dejó a todos frustados. A Central porque siempre se mostró en mejor juego colectivo y a Vélez por sus urgencias por volver a ganar. Pero el equipo de Miguel Russo sufrió por rendimientos muy bajos, el caso de Campaz y Candia, que le quitaron lucidez a sus ataques a pesar de la inteligencia del diez. El punto le impide al canaya a trepar a la cuarta posición de la tabla.

Vélez mostró todos los síntomas de ansiedad que caracteriza a cualquier equipo en mala racha y necesitado de un triunfo. El conunto de Gareca buscó ataques rápidos, sin parar el balón y en su premura careció de precisión. Central, por el contrario, tenía en Malcorra al armador de juego, siempre dispuesto a tocar al espacio vacío. El canaya movía la pelota si era necesario y para eso contó con jugadores dispuestos como Toledo y Mac Alister. Pero las situaciones de riesgo no aparecían.

No llegó a jugarse media hora que el hincha de Vélez le reclamó a su equipo por un cambio a su fallido juego. El nerviosismo que bajaba de las tribunas contagió a los jugadores. Esto hizo que Central se convenza en jugar en campo rival. Y hubo combinaciones de pases que no terminaron en riesgo por reacción a tiempo del fondo local. Campaz sorprendió por izquierda al recibir un pase profundo de Malcorra y Candia se encontró con Godín cuando intentó rematar al arco.

Si bien Prestianni le generó problemas a Alan Rodríguez, el desequilibrio del juvenil local no fue suficiente para que Broun tenga en riesgo su arco. Vélez solo pudo lanzar algunos centros como jugada de peligro y en ninguno de ellos le ganó al fondo canaya.

Prestiani incomodó todo el partico a la defensa canaya

A pesar de que Malcorra hizo jugar a todo Central cada vez que tocó la pelota, le faltó constancia para sostener por más tiempo su control del juego en el área de Vélez. Es que el canaya nunca intentó recuperar la pelota en el medio y, por el contrario, se reagrupó rápido en su campo cada vez que perdió el balón. Y así el primer tiempo se fue sin jugadas de gol y con Central más inquieto que Vélez para pensar en el arco rival.

El partido se abrió pasados los diez minutos del segundo tiempo y con remates de larga distancia. Ordóñez lo intentó con disparo cruzado que despejó Broun y Malcorra con zurdazo a colocar que se desvió en el camino pero encontró buenos reflejos de Gómez para tirar sacar al corner. Y Pratto lo tuvo en un cabezazo que se perdió cerca del primer palo. Los equipos se despojaron de la monotonía de la primera parte y dieron señales de tener más interés por ganar.

Vélez incomodó a Central en el último cuarto de hora. El local, por derecha, fue profundo con las corridas de Guidara y las gambetas de Prestianni. En cambio Central sufrió por las reiteradas fallidas intervenciones de Campaz y la intrascendencia de Candia en el área. Russo sacó a los dos y se renovó con Giaccone y Bianchi. El juego se hizo de ida y vuelta, con Vélez desesperado y Central contragolpeando.

El esfuerzo que hizo Malcorra para hacer ganar a Central se extendió hasta el tiempo agregado. Pero no alcanzó, incluso a pesar de que Bianchi interpretó el juego del diez mucho mejor que Candia. Pero Central se quedó en los intentos, se guardó las ganas, terminó con diez por expulsión de Martínez y se privó de un triunfo que en todo momento pareció tener a disposición.

0 Vélez

Gómez

Guidara

Godín

Giannetti

Ortega

Fernández

Ordóñez

Prestianni

Pratto

Janson

Osorio

DT: Ricardo Gareca

0 Central

Broun

Martínez

Mallo

Komar

Quintana

Alan Rodríguez

Mac Allister

Toledo

Malcorra

Campaz

Candia

DT: Miguel Russo

Cambios: ST: 27m O'Connor por Mac Allister (C), Bianchi por Candia (C) y Lobato por Janson (V), 32m Giaccone por Campaz (C), 40m Seoane por Pratto (V), Castro por Ordóñez (V) y Agüero por Toledo (C), 45m Cabrera por Fernández (V).



Arbitro: Sebastián Zunino

Cancha: José Amalfitani

Expulsado: ST: 41m Martínez (C).